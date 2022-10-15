إقليم سبأ يحيي العيد الوطني الـ 59 لثورة 14 أكتوبر بحفل فني وخطابي

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم إقليم سبأ، اليوم السبت، بقاعة الشهيد الثائر علي ناصر القردعي بمحافظة مأرب عاصمة الاقليم، حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة.



وأقيم الحفل بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية، فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية.



وثمن بن عزيز في كلمته المواقف الوطنية والتضحيات التي قدمها ويقدمها أبناء اقليم سبأ، مؤكداً أن قبائل البيضاء الجوف يرفضون الذل والهوان والعبودية وقد سارعوا لمحاربة مشروع الحوثي الإيراني وقدموا ومازالوا التضحيات الجسيمة وعلى كل المستويات العسكرية والشعبية.



من جانبه أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أن الاحتفال يأتي تقديرا لتضحيات أبطال ثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963 التي أشعلت شرارتها الأولى من جبال ردفان بقيادة البطل الثائر الشهيد غالب راجح لبوزة .



وأشار إلى الأدوار الوطنية الكبيرة لأبناء محافظة تعز في دعم واسناد وتدريب كتائب الفدائيين في عدن، منوهاً بدور مصر العروبة في إنجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر ضد النظام الإمامي الكهنوتي في شمال الوطني والاستعمار البغيض في جنوب الوطن.



كما ألقي في الحفل؛ عدد من الكلمات أكدت على أهمية رص صفوف كافة القوى الاجتماعية والسياسية وكافة مكونات المجتمع خلف الجيش الوطني ومجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتخليص المواطنين من كابوس وبطش وإرهاب مليشيا الحوثي والمشروع الفارسي في اليمن.

