الاشتراكي اليمني يدعو حزب الإصلاح إلى تحالف سياسي جديد وتأسيس "كتلة تاريخية"

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الحزب الاشتراكي اليمني، التجمع اليمني للإصلاح إلى تحالف سياسي جديد لتأسيس كتلة تاريخية موسعة تضم القوى السياسية الجديدة.



جاء ذلك، في رسالة شكر، بعثها الأمين العام للاشتراكي عبدالرحمن عمر السقاف يوم الجمعة، لأمين عام التجمع اليمني للإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، شكره فيها على تهنئته بمناسبة الذكرى ٤٤ لتأسيس الحزب وفق موقع "الاشتراكي نت".



وقال السقاف، إن بلادنا تزخر بالأحزاب والتنظيمات والتيارات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وأشكال عديدة من الأوعية يمكن لها تصويب مسار الديمقراطية السياسية التوافقية، وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو استعادة الدولة بوقف الحرب والانخراط في عملية التسوية السياسية والإعداد لها.



وأشار إلى نجاح التحالفات بصيغة اللقاء المشترك على قاعدة تنحية الايديولوجيا من أجل التجاور السياسي بما يتطلبه ذلك من المرونة والواقعية في السلوك والتصرف تجاه الآخر وفقا لمعطيات الضرورات المتواكبة.



استدرك، "واستفادة من تلك التجربة بعد تقييمها، لابد من اجتراح وضع سياسي تحالفي جديد لتأسيس كتلة تاريخية موسعة تضم كذلك القوى السياسية الجديدة".



وأضاف السقاف، أن "الحزب الاشتراكي اليمني يحرص كثيرا على تعزيز الصلات السياسية التي تفضي إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية السياسية التوافقية".



وقال إن "ما ينبغي أن تحشد له الطاقات هو طي صفحة الانقلاب واستعادة الدولة، وإحلال السلام وحل القضية الجنوبية بمنأى عن كل ما ينتقص من عدالتها أو يعمل على تهميشها والمزايدة باسمها للانتفاع الآني غير المواكب لطموحاتها أو مساو لتضحيات شهدائها".



وشدد أمين الاشتراكي، على أن "مصطلح القضية الجنوبية يضع الجنوب في إطاره السياسي والتاريخي كطرف في الوجود السياسي بتجلياته المختلفة، وليس ملحقا بغيره من الأطراف".



وأضاف، إن "ما يجمعنا اليوم في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها البلاد هو الانتصار لمسارات الثورات الخالدة سبتمبر وأكتوبر وثورة الشباب، وتمثُّل قيمها لكبح جماح القوى الحالمة إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والانتصار لشعبنا الذي هدّته الحرب وأثقلت كاهله".

نص الرسالة:



وقال الأمين العام



الأخ/ الأستاذ عبدالوهاب الآنسي



الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح



تحية طيبة وبعد



نعبر لكم ولجميع قيادات الحزب وقواعده عن شكرنا الجزيل وطيب المشاعر لتهنئتكم لنا بمناسبة الذكرى ٤٤ لتأسيس حزبنا الاشتراكي اليمني وما حملته من قضايا وتوصيفات لحزبينا نتفق فيها معكم، وإذ هي اليوم من التجارب السياسية القابلة للدرس والتأمل، فقد كان مُخرجها الرئيسي النجاح في إقامة التحالفات السياسية بصيغة اللقاء المشترك على قاعدة تنحية الايديولوجيا من أجل التجاور السياسي بما يتطلبه ذلك من المرونة والواقعية في السلوك والتصرف تجاه الآخر وفقا لمعطيات الضرورات المتواكبة مع تبدل الظروف واختلاف الأزمنة. ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أهمية الوقوف لتقييم تلك التجربة علميا مع توفر سعة الصدر لتنقيتها في وعينا السياسي من كل الشوائب التي علقت بها والتعلم من الفجوات التي رافقتها وأثرت في التحليل الأخير على غياب الشفافية عند بعض منعطفاتها، ما أضعف الثقة المتبادلة بين أطراف تلك التجربة السياسية.



واليوم واستفادة من تلك التجربة بعد تقييمها، لابد من اجتراح وضع سياسي تحالفي جديد لتأسيس كتلة تاريخية موسعة تضم كذلك القوى السياسية الجديدة، فبلادنا تزخر بالأحزاب والتنظيمات والتيارات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وأشكال عديدة من الأوعية التي يمكن لها أن تضم المشاركات الشعبية للالتفاف مرحلياً حول مجلس القيادة الرئاسي والوقوف إلى جانبه لتصويب مسار الديمقراطية السياسية التوافقية، ولإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو استعادة الدولة بوقف الحرب والانخراط في عملية التسوية السياسية والإعداد لها.



وفي هذا السياق فإن الحزب الاشتراكي اليمني يحرص كثيرا على تعزيز الصلات السياسية التي تفضي إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية السياسية التوافقية، وإلى ذلك فإن ما ينبغي أن تحشد له الطاقات هو طي صفحة الانقلاب واستعادة الدولة، واحلال السلام وحل القضية الجنوبية بمنأى عن كل ما ينتقص من عدالتها أو يعمل على تهميشها والمزايدة باسمها للانتفاع الآني غير المواكب لطموحاتها أو مساو لتضحيات شهدائها. ذلك أن مصطلح القضية الجنوبية يضع الجنوب في إطاره السياسي والتاريخي كطرف في الوجود السياسي بتجلياته المختلفة، وليس ملحقا بغيره من الأطراف.



إن ما يجمعنا اليوم في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها البلاد هو الانتصار لمسارات الثورات الخالدة سبتمبر وأكتوبر وثورة الشباب، وتمثُّل قيمها لكبح جماح القوى الحالمة إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والانتصار لشعبنا الذي هدّته الحرب وأثقلت كاهله، وتحقيق ما يصبو إليه من رفعة ورخاء وعزة.



بالغ التقدير مرة أخرى، ودمتم.



د. عبد الرحمن عمر السقاف



الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني



١٤/أكتوبر/٢٠٢٢.

