الصحفيين تدين ما يتعرض له نقيبها بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نقابة الصحفيين تدين التحريض ضد رئيس فرع النقابة بعدن وتطالب بتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين التحريض ضد رئيس فرع النقابة بعدن محمود ثابت وطالبت النقابة توفير بيئة آمنة للعمل الصحافي والنقابي داخل العاصمة عدن.

وقالت النقابة في بيان حصل موقع صوت عدن عليه: تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بالغ التحريض الخطير تجاه رئيس فرع نقابة الصحفيين بعدن الأستاذ محمود ثابت المتزامن مع إقتحام مقر النقابة نهاية الشهر الماضي من قبل عناصر يتبعون الحزام الأمني بعدن.

وأضافت : نقابة الصحفيين وهي تدين هذا التوجه الخطير، فإنها تحذر من مغبة التحريض على الهيئات والقيادات النقابية، ومساعي البعض لاقحام العمل النقابي والصحفيين في الصراعات الراهنة، مؤكدة حرصها على العمل المهني الذي يخدم الصحفيين بعيدا عن أية انتماءات او صراعات.

وتثمن النقابة الدور النقابي البارز للهيئة الإدارية في عدن والزميل محمود ثابت الذين يعملون من أجل الصحفيين وقضايا المهنة بأخلاص ومثابرة في ظروف غاية في التعقيد والخطورة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه النقابة بموقف السلطة المحلية والسلطات الأمنية بعدن، تطالب بتوفير الحماية لمقر النقابة وقيادتها في عدن.

وتؤكد النقابة بأنها كيان مهني مهتم بقضايا الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وبعيده عن الاستقطابات السياسية والجهوية.

وتدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحفيين، للتضامن مع العمل النقابي والصحفي في اليمن ومخاطبة السلطات الرسمية لتعزيز مسئوليتها في حماية الصحفيين والنقابيين والعمل النقابي والصحفي في كل اليمن.