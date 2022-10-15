شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المالية يبحث مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي تقديم المساعدات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي كاثرين باير وعدد من الخبراء والمستشارين بالصندوق، المساعدات الفنية المقدمة لوزارة المالية.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من القضايا المتصلة بمستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وسبل مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق وتحسين الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى محاور الموازنة العامة والموارد والإيرادات والضرائب والنفقات، والاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.

وزير المالية يبحث مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي تقديم المساعدات الفنية

واستعرض الوزير بن بريك، ٱثار التدهور الاقتصادي على شتى مجالات الحياة ولا سيما المتصلة بالأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية، وتأثير النفقات الحتمية في العجز بموازنة الدولة.. متطرقا إلى جهود الحكومة ووزارة المالية في إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، لتحسين الأوضاع العامة.

كما أشار إلى الجهود المبذولة حاليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2023م، وكذا جهود تعزيز الموارد العامة ودفع مرتبات موظفي الدولة.. مجددا التأكيد على حرص وزارة المالية على التخطيط للموازنة وضبط الإنفاق، وتنمية البنية التحتية واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في تعاملات القطاعين الاقتصادي والمالي.

ونوه وزير المالية، بتقديم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية بملياري دولار، ضمن استمرار المواقف الأخوية المشرفة والمساندة لليمن واليمنيين في مختلف الظروف.. مشيدا بالدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة ووزارة المالية على تحسبن الأوضاع المالية والاقتصادية، وتأهيل وبناء قدرات كوادر وزارة المالية وتوفير الاحتياجات الفنية التي من شأنها الإسهام باستقرار الأوضاع العامة.

من جانبهم أكد ممثلو دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، حرص واهتمام الصندوق على مواصلة تقديم الدعم المطلوب والمتاح لمساندة جهود الحكومة ووزارة المالية في مواجهة تحديات القطاعين المالي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار بالقطاعين الهامين.

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسئولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من (18) طفل من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسها لفترات طويلة في مخازن المليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في احد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء.

واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان التقارير تؤكد أن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزء منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء، وتوزيعها على المستشفيات.

وحذر الارياني من استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في وضع العراقيل أمام وصول الأدوية المقدمة مجانا من المنظمات الدولية لعلاج الأمراض المستعصية بما فيها مرض السرطان، وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح طائلة، وفتح المجال لشركات الأدوية المهربة التي يملكها قيادات حوثية، والذي أدى لمضاعفة معاناة المرضى.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى راسها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالمنح العلاجية، وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات يملكها قيادات حوثية.

