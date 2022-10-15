إب.. قيادية حوثية تسطو على مقر اتحاد نساء اليمن وتحوله لسكن خاص

اقتحمت قيادية حوثية رفقة عدد من المسلحين، مقر اتحاد نساء اليمن، في محافظة إب، وحولّته إلى سكن شخصي، مُدّعية ملكيتها له.



وقالت مصادر محلية في مدينة إب، ان عناصر حوثية تتقدمها القيادة الحوثية (سعاد الشامي)، اقتحمت مقر فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة إب والكائن في مديرية المشنة، ومنعت عشرات المتدربات من استكمال دورة تدريبية في مجال الخياطة، من الدخول إلى المبنى.



وأوضحت المصادر أن القيادية الحوثية حوّلت مقر الاتحاد إلى سكن شخصي وادّعت أنه ملكية خاصة ورثتها أسرتها من المملكة الإمامية (البائدة).



وأشارت المصادر أن قيادة الاتحاد الرسمية، استكملت عملية التدريب لنحو 63 متدربة، في غرفة بعمارة قيد الإنشاء بجوار مبنى مقر الاتحاد.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد أقدمت في منتصف نوفمبر من العام على تنصيب هيئة إدارية جديدة لفرع الاتحاد بقيادة (سعاد الشامي) بعد عملية اقتحام مماثلة، غير أن الهيئة الإدارية السابقة اعتبرت تلك الاجراءات باطلة واستكملت أنشطتها بجهود ذاتية.

