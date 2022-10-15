شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد هجوم القاعدة.. القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات إلى المحفد في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دفعت القوات الجنوبية، الجمعة، بتعزيزات قتالية إلى مدينة المحفد في محافظة أبين وذلك بعد هجوم لتنظيم القاعدة بواسطة 5 عبوات ناسفة.

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي في مدخل مدينة المحفد إلى 4 قتلى و2 مصابين من جنود القوات المشتركة حسب مصدر عسكري.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إنها عززت وحداتها الأمنية من أجل إجراء التدابير الأمنية الخاصة بتثبيت الأمن والاستقرار بمديرية المحفد في محافظة أبين.

ونقل البيان عن أركان حرب اللواء الأول دعم وإسناد في القوات الجنوبية المقدم ديان الشبحي أن الوحدات الأمنية والعسكرية واصلت تمشيط الأطراف النائية بالمحفد عقب 5 انفجارات إرهابية بعبوات ناسفة.

وفجرت القوات الجنوبية عبوة ناسفة زرعتها القاعدة في الخط الواصل بين نقطة "لحاق" و"سوق المحفد" فيما انفجرت عبوة أخرى زرعت بالخط العام الواصل إلى وادي خياله الذي تتواجد فيه الخلايا النائمة من عناصر الإرهاب في ذات المديرية.

كما انفجرت عبوتان ناسفتان قبل وصول القوات الجنوبية إلى وادي خياله، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأكد المسؤول الأمني أن هذه الأعمال الجبانة لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة تطهير المناطق النائية بمديرية المحفد، مشيرا إلى أن مهمة تطهير المحفد مستمرة بما فيها كل المناطق الموجودة بها عناصر تنظيمات الإرهاب.

في وقت سابق، الجمعة، قال مصدر محلي، إن جنديًا على الأقل قتل وأصيب 2 آخرين في هجوم إرهابي نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية المحفد شرقي المحافظة الساحلية المطلة على بحر العرب.

والهجوم يعد الثاني خلال أقل من أسبوع، وأسفر تفجيرين إرهابيين، الأحد الماضي، استهدفا دوريات عسكرية بمدخل وادي "عومران" شرقي أبين عن قتل وإصابة 7 جنود من القوات الجنوبية.

وكان تنظيم القاعدة الإرهابي توعد بشن حرب عبوات وكمائن ضد القوات الجنوبية في أبين، ردا على تحرير مديرية المحفد ضمن المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق.

فالعملية العسكرية التي انطلقت في 22 أغسطس/آب الماضي حققت اختراقات عسكرية "مهمة" بـ6 مديريات ساحلية وجبلية في أبين، منها: خنفر، أحور، لودر، الوضيع، مودية، المحفد.

وخسر تنظيم القاعدة الإرهابي أكثر من 24 من عناصره خلال تلك الاختراقات، إضافة إلى خسائر مادية ولوجيستية وجدت بأوكاره الرئيسية ومعسكراته، فيما قدمت القوات الجنوبية أكثر من 74 قتيلا ومصابا سقط غالبيتهم في تفجيرات إرهابية غادرة.