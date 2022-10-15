شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تُكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفشلت القوات الجنوبية، مساء الجمعة، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الحد يافع بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وأشارت القوات الجنوبية إلى أنها كبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المعارك التي دارت في جبهة الحد يافع الحدودية مع محافظة البيضاء.

وأكد محور يافع، في بيان، تصدي وحدات من القوات الجنوبية لمحاولة تسلل فاشلة من قبل مليشيا الحوثي في جبهة الحد بيافع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آلية عسكرية تابعة للمليشيات.

وأوضح محور يافع العسكري أن القوات الجنوبية تصدت لهجمات العناصر الحوثية المتسللة في القطاعين الأول والثاني من الجبهة ما أجبرها على الفرار بعد الخسائر التي تلقتها.

وتشهد جبهة الحد يافع مواجهات عنيفة حيث فشلت مليشيا الحوثي في تحقيق أي اختراق عسكري في خطوط التماس رغم شنها هجمات عديدة منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعززت القوات الجنوبية تمركزها على طول خطوط النار مع مليشيا الحوثي في نطاق محافظتي أبين ولحج على مساحة تمتد إلى أكثر من 40 كيلومترا على الحدود مع محافظة البيضاء التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.

ومحافظة البيضاء تتخذها المليشيات كقاعدة للهجوم على مأرب وشبوة وأبين ولحج، كما أنها معقل تنظيم القاعدة الإرهابي الذي ينسق تحركاته مع مليشيا الحوثي، كما أنه يقاتل إلى جانبها.

واغتنمت القوات الجنوبية أسلحة وعتادا تابعا لمليشيا الحوثي التي تعرضت مجاميعها لهزيمة قاسية خلال الأيام الماضية بعد وصول تعزيزات من القوات الجنوبية إلى خطوط التماس بين البيضاء ومحافظتي لحج وأبين الجنوبيتين.