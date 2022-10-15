مزّقت العلم الوطني ورفعت شعارات الانفصال.. مليشيا الانتقالي تقتحم قاعة احتفالات 14 أكتوبر بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، قاعة الاحتفال، التي كانت مخصصة للاحتفال بالعيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 14 من أكتوبر، بمدينة عدن، وقامت بتمزيق العلم الوطني، في ظل صمت مجلس القيادة الرئاسي.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي اقتحمت قاعة الاتحادية، وقامت بتمزيق اللافتات، التي كانت مخصصة للاحتفال، كما قامت بتمزيق العلم الوطني، ورفع شعارات وأعلام الانفصال.

وحسب المصادر، فأن قاعة الاحتفال كان يتواجد فيها عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، وأن مليشيا الانتقالي قامت بمنع اقامة الاحتفال، والاكتفاء بفقرة فنية.

يأتي هذا في تجاهل تام لمجلس القيادة الرئاسي لذكرى ثورة 14 اكتوبر، حيث تم تجاهلها بشكل تام، ولم يخرج رئيس المجلس بأي خطاب بهذه المناسبة، وذلك في ظل الضغوط التي بات يواجهها من قبل مليشيا الانتقالي.