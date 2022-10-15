شاهد .. هل تذكرون المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ .. هذا ما حصل له اليوم وأفرح كل الخليجيين (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ .. هذا ما حصل له اليوم وأفرح كل الخليجيين (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر خبير التجميل الإماراتي المثير للجدل، بدر خلف، المعروف بـ" باسم "كيكة"، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات" تحدث فيه عن تعرضه للتحرش.