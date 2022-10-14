حصار ونهب واختطافات.. مليشيا الحوثي تقتل مواطناً وتواصل حملتها العسكرية ضد أبناء "صرف" جنوب صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، على قتل مواطن ونهب منزله، ضمن حملة مسلحة مستمرة منذ أيام ضد أبناء قرية "صرف" ببني حبيش جنوبي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ لقناة "يمن شباب" إن مليشيا الحوثي أقدمت مغرب الخميس، على قتل المواطن (بكيل شبيح) أمام أطفاله أثناء محاولته منعهم من اقتحام منزله الكائن في قرية صرف.



وأضافت أن المليشيا وعقب قتل "شبيح" اقتحمت المنزل ونهبت ما بداخله قبل أن تقوم باختطاف أحد أبناء الضحية.



وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية ما زالت مستمرة في حملتها العسكرية ضد أبناء المنطقة الرافضين لنهب أراضيهم وأملاكهم من معامل أحجار وخرسانات.



وأشارت إلى أن الحملة العسكرية المكونة من عشرات الأطقم والمدرعات واصلت حصار السكان في القرية واقتحام عدد من المنازل ونهبها، كما قامت باختطاف عدداً من الأهالي بينهم أطفال حسب المصادر.



وكانت المليشيا الحوثية بقيادة المدعو صادق الشريف منتحل صفة قائد المنطقة الأمنية الخامسة، والمدعو أبو محسن الرصاص، وأبو عبدالملك السراجي، ومحمد أحمد الرشيدي، والمدعو يحيى الفقيه وابو مثنى اللجامي، استقدمت الثلاثاء الماضي عشرات العربات والمدرعات العسكرية لاقتحام قرية صرف وفرض حصاراً خانقاً عليها.



وجاءت الحملة بهدف نهب ممتلكات المواطنين، حيث بدأت جرائمها بقتل الشيخ (عادل شبيح) حين اعترضت دورية حوثية طريقه وهو على متن سيارته في أحد الطرق المؤدية الى قريته "صرف" وباشرت العناصر الحوثية إطلاق النار عليه وأردته قتيلاً على الفور ثم احتجزت جثمانه في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.



ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، عمدت ميليشيات الحوثي إلى نهب وسرقة أراضي وممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بقوة السلاح.



