عمال شركة "بترومسيلة" بحضرموت يستأنفون الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن عمال شركة بترومسيلة النفطية في حضرموت (شرقي اليمن)، الخميس، استئناف اضرابهم عن العمل، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.



وقال العمال في بيان لهم، إن المهلة التي أعطوها للاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت بهدف التفاوض مع شركة "بترومسيلة" والشركات المقاولة، بشأن مطالب العمال انقضت دون تجاوب تلك الشركات.



وأوضح العمال أنهم ونظراً لذلك لجأوا إلى استئناف إضرابهم وفق البرنامج المزمن المُعلن مع اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة تشمل (إضراب عمال أمن الشركة عن إجراءات التفتيش ومنع دخول السيارات بمافي ذلك سيارات الشركات المقاولة وناقلات الديزل باستثناء سيارات الجيش والحالات الطارئة والانسانية، فضلاً عن وقف عمليات تعبئة الديزل أثناء أوقات الإضراب).



وأكد المحتجون على سلمية مطالبهم مع التأكيد على حماية منشئات الشركة ومرافقها الحيوية.

