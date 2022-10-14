بحفل فني وغنائي.. تعز تحتفل عشية الذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر الخالدة

المنامة - ياسر ابراهيم - إحتفلت محافظة تعز، مساء الخميس، بالعيد الـ 59 لثورة 14 أكتوبر الخالدة، بحفل فني وغنائي نظمه مكتب الثقافة وإطلاق الالعاب النارية في سماء المدينة من قلعة القاهرة ومواقع متعددة.

وفي الحفل، أكد مدير عام مكتب الثقافة، عبدالخالق سيف، أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة تخليدا للأدوار البطولية لابطالها الأحرار، وتضحياتهم العظيمة وطرد المستعمر من جنوب الوطن .

وكانت جامعة تعز ومدارس المحافظة قد أقامت الخميس، احتفالات فنية وخطابية احتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان ووكلاء المحافظة، ومدراء المكاتب التنفيذية.

وأكد المحافظ أن تعز اليوم وكل يوم تشهد احتفالات في الجامعات والمدارس؛ تقديرًا للادوار البطولية النضالية والتضحيات الجسيمة والفكر الثوري والواحدية في الثورة والنضال والارادة بين الشمال والجنوب وصولا للاطاحة بالامامة في ال26 من سبتمبر، وإجبار المستعمر على الرحيل من جنوب الوطن.

وتطرق المحافظ في كلمته الى دور تعز المحوري في احتضان الثوار جنوب والوطن، ودعم الثورات واقامة مراكز تدريب للثوار في تعز.

وقال، إن ثورة 14 أكتوبر وثورة 26 سبتمبر لم تكونا وليدتا اللحظة؛ بل تتويجًا لتضحيات مشتركة في شمال الوطن وجنوبه ولعبت تعز دورا محوريا في دعم ومناصرة التخلص من الامامة الكهنوتية ورحيل المستعمر جنوبا وشكلت منطلقا للتغير مساندة للتوجهات الثورية.



وأكد أن تعز حتى اليوم تواجه الارتدادة الامامية الجديدة ويسطر أبنائها بطولات عظيمة ومعارك في مختلف جبهات الوطن لهزيمة المليشيات الحوثية واستعادة الدولة.