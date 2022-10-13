شكرا لبحثكم عن خبر الثقافة تقيم احتفالا بعيد اكتوبر في عدن كلف 90مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الناشطة الإعلامية أمة الرحمن العفوري أنه بلغها أن وزارة الثقافة بقيادة معالي الوزير معمر الارياني خصصت 90مليون ريال لإقامة الحفل الفني بمناسبة عيد الثورة 14اكتوبر 1963 بقاعة الاتحادية في منطقة حقات صباح اليوم الخميس. ونشرت العفوري صورا للاحتفال توضع أن عدد الحضور قليل وقد لإيصال إلى 90سشخص.

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