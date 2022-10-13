شكرا لبحثكم عن خبر منتدى الحسيني الثقافي يقيم فعالية فنية تكريمية لربان لحج الصغير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

.. انوار العبدلي .. لحج

تزامنا مع الاحتفال بثورة 14 أكتوبر المجيدة أقام منتدى الحسيني الثقافي بمحافظة لحج صباح اليوم حفلا ثقافيا تكريميا للموهبة الجديدة ربان لحج الصغير" عرفات خواجه " تشجيعا له لمواصلة مسيرته الفنية وفي إعادة امجاد المحافظة فنيا وكذلك تكريما لعدد من المبدعين .

وتخلل الحفل وصلات غنائية لحجية " بصوت الربان الصغير ، وكذلك غناء الفنان محمد حسين بأغنية بعنوان .. "سحابة صيف " كلمات والحان الشاعر صخر السلامي وكذلك مع صوت نسائي صاعد الفنانة ماجدة ، كما تخلل الحفل إلقاء عدد من الابيات الشعرية للشاعر احمد محمد العماد والسلامي .

واشاد مدير مكتب الثقافة بلحج محمد ثابت مسعود بجهود منتدى الحسيني الذي خلال فترة قصيرة من أشهاره استطاع أن يعمل قاعدة أساسية لاستعادة مكانة الفن بالمحافظة وأبرز مواهب جديدة وما نراه بموهبة الطفل عرفات خواجة دليل على ذلك .

موضحا في كلمته بان لحج ولادة بالشعراء والملحنين والأصوات الواعدة والجميلة ونحن بالمكتب لم نتمكن من إظهارها بسبب الوضع المادي والصعوبات التي يواجهها المكتب لكن لدينا امال كبيرة بأن القادم اجمل بمثل هكذا منتديات تعمل لأجل الثقافة والفن للحج.

رئيس المنتدى الحسيني الثقافي الاستاذ عوض احمد حسين رحب بجميع الحاضرين بقاعة القمندان موضحا بأن فعالية اليوم تم تخصيصها لتكريم الموهبة والنجم الصاعد في سماء الأغنية اللحجية عرفات خواجه بالإضافة للمبدعين الآخرين الذين ساهموا بنشاط المنتدى خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين .

مشيرا بأن منتدى الحسيني أقام العديد من الفعاليات والصباحية الشعرية والثقافية والغنائية وظل يبحث عن الحلقة المفقودة بالسلسلة والتي أدت إلى ركود الواقع الثقافي والإبداعية في لحج .

مشيرا بأننا اليوم بهذا الحفل والتكريم نشهر اغاني والحان جديدة كما أن هناك مواهب وأعمال أخرى قادمة خلال الأيام المقبلة .

موجها نداء الى كل الفنانين بالساحة بالمحافظة لنعمل معا لمواصل مشوار الابداع وبما يخدم احياء الأغنية اللحجية وارجاعها لموقعها الذي يجب أن تكون فيه .

واختتم الحفل بتكريم الربان الصغير وعدد من المساهمين بالمنتدى والمبدعين .

حضر الحفل مدير مديرية الحوطة الاستاذ سامي الجبلي ومدير مكتب السياحة محمود محمد ومدير مكتب التربية والتعليم لمديرية تبن محفوظ الكيله ومدير صندوق النظافة بالحوطة والفنان ومدير مكتب الثقافة سابقا احمد فضل إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والمهتمين بالمجال الثقافي والفني بلحج .