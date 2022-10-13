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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب، اليوم، مع المديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي تانيا ماير، التحليل الفني حول تعزيز البناء المؤسسي لبنك المركزي اليمني.

باذيب وماير يبحثان التحليل الفني حول تعزيز البناء المؤسسي للبنك المركزي اليمني

وفي اللقاء الذي شارك فيه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، وعدد من الفنيين من البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، أثنى وزير التخطيط على الجهود المبذولة من قبل الفريق القطري للبنك الدولي مع البنك المركزي اليمني والعمل المشترك من خلال هذا التحليل الفني حول تعزيز البناء المؤسسي لبنك المركزي اليمني.

وأكد الوزير باذيب، على أهمية التحليل الفني حول تعزيز البناء المؤسسي لبنك المركزي اليمني، الذي يهدف للوصول إلى جملة من الإصلاحات من خلال بناء قدرات البنك المركزي اليمني في العديد من المجالات بهدف الارتقاء بالعمل المصرفي.

كما أكد الدكتور باذيب، حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون المشترك وتطلع الحكومة بأن يلائم هذا التحليل التحديات الذي يواجهها البنك المركزي لاستعادة الثقة في العمل المصرفي، وأن يلامس حاجة وأولويات الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الاقتصادي ومواجهة تحديات التضخم وعدم استقرار العملة وانعدام الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ونقص المساعدات الإنسانية وشحة الموارد.

من جانبها أكدت مارينا، اهتمام البنك الدولي وبرامجه في اليمن وتعزيز الشراكة للنهوض بالوضع الاقتصادي..مشيدةً بالتطور الكبير في التواصل مع الجانب الحكومي والدور الكبير الذي تلعبه وزارة التخطيط والتعاون الدولي كحلقة وصل في هذا الجانب، كما أكدت اهتمام البنك الدولي بتعزيز البناء المؤسسي وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وابرزها البنك المركزي اليمني.

حضر اللقاء وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم، ووكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي، وكبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي جيهان عبدالغفار، ووكلاء من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي.

بحث سفير بلادنا لدى بيروت عبدالله الدعيس، اليوم، مع أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين اللبناني هاني شميطلي، العلاقات الثنائية بين البليدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في بلادنا.

واستعرض السفير، جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع، وما تقدمه من تنازلات في سبيل تخفيف معاناة المواطنين، واستمرار الهدنة وتوسعتها..مشيرا إلى ان الحكومة تعاملت بإيجابية مع مبادرة مبعوث الأمين العلم للأمم المتحدة إلى بلادنا، حرصًا منها على تحقيق الأمن والاستقرار وتجنيب المواطنين اليمنيين في عموم البلاد ويلات الحرب..لافتا إلى تعنت المليشيا الانقلابية ورفضها تمديد الهدنة، والتي لا تنم عن الرغبة في السلام، وسعيها لتحقيق الرغبات الإيرانية التي لا تخدم مصالح بلادنا وتزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وتناول اللقاء، قرار مجلس وزراء الإعلام العرب الذي نص على الطلب من الدول الأعضاء منع أو استضافة أي قنوات أو أنشطة إعلامية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أي بلد عربي بناءً على البند الخاص الذي تقدمت به بلادنا..مشيرًا في هذا الصدد إلى استمرار قناتي الساحات والمسيرة بثهما من بيروت وما تبثه من تحريض طائفي وتحشيد إلى جبهات القتال وبث المزيد من الأخبار والتقارير المضللة بالرغم من أن بلادنا خاطبت السلطات اللبنانية أكثر من مرة لوقف هذه القنوات.

من جهته أعرب المسؤول اللبناني عن موقف الحكومة اللبنانية الداعم والثابت للحكومة الشرعية..مشيدًا بمواقفها الإيجابية من المبادرات التي تقدم بها المبعوث الأممي لإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب.

كما وعد بمتابعة الجهات المختصة لمعرفة ما تم من إجراءات بخصوص وقف قناتي الساحات والمسيرة لبثهما من بيروت حرصًا على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

أكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، حاجة الوطن لعودة الكوادر العسكرية والعلمية لرفد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية واحداث نقله نوعية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، الضباط اليمنيين الدارسين في اكاديمية النميري وكلية القيادة والاركان وممثلين عن الطلاب بالجامعات السودانية واعضاء من الجالية اليمنية بالسودان.

ونقل وزير الداخلية للحاضرين تحيات وتهاني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسون لثورة 14 اكتوبر المجيدة.

وحث الوزير حيدان، العسكريين وأبناء الجالية، تقديم الصورة الحضارية للشعب اليمني، باعتبارهم سفراء لليمن في السودان..مثمنًا التعاون الأخوي للحكومة السودانية في خدمة الجالية اليمنية.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى السودان عمر المداوي.