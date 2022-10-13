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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الإعتيادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيس المجلس ندب عدد من القضاة في عدد من المحاكم الشاغرة في محافظتي أبين والضالع على النحو التالي:

مجلس القضاء الأعلى يندب عدد من القضاة في عدد من المحاكم

محكمة إستئناف محافظة أبين وبعض المحاكم الإبتدائية.

القاضي / فيصل محمد عبدالله صالح باقيس.. عضوًا احتياطيًا بمحكمة إستئناف أبين.

القاضي / عوض محمد هادي علي.. رئيسًا لمحكمة مودية الإبتدائية.

القاضي / محمود زاهر محمود محمد.. قاضيًا بمحكمة جعار الإبتدائية.

كما أقر المجلس ندب قضاة بمحكمة إستئناف محافظة الضالع في شعبها المختلفة على النحو التالي:

الشعبة الجزائية:

القاضي خالد عمر ناجي الهادي.. عضوًا.

القاضي / محمود محمد الحاج طالب الماطري.. عضوًا.

الشعبة المدنية الأولى:

القاضي / طاهر محمد صالح مصلح.. عضوًا.

الشعبة المدنية الثانية:

القاضي/ عبدالدائم أحمد عبدالرحيم باعباد.. عضوًا.

وناقش المجلس عدد من المواضيع المختلفة الهادفة إلى تحسين عمل السلطة القضائية واتخذ بشأنها عدد من القرارات. اللازمة

بحث سفير اليمن لدى الرباط عزالدين الاصبحي، اليوم، مع المدير العام لمعهد القضاء العالي في المملكة المغربية عبدالحنين التوزاني، تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير برامج العمل التنفيذية خلال الفترة القادمة الخاصة ببرامج تكوين مستمرة للقضاة في اليمن عبر الدورات التدريبية المتخصصة.

وأكد السفير الاصبحي، على اهمية البدء ببرامج تكوين متخصصة والتي سيجري العمل عليها عقب تفعيل البرنامج التنفيذي المشترك، والذي سيوقع عليه من قبل وزيري العدل المغربي واليمني الأسبوع المقبل.

من جهته اشاد المسؤول المغربي، على مستوى المشاركة اليمنية في دورات المعهد، وخريجي المعهد من الدارسين اليمنيين..مؤكدًا على أهمية استمرار ورفع مستوى التعاون بين البلدين، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز جسور التواصل الاخوي بين البلدين الشقيقين.

اطلع رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى الشعيبي، اليوم، على سير العمل في إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتعرف القاضي الشعيبي من مدير إدارة البحث الجنائي العميد ناجي المرفدي، على مركز التوقيف وأحوال الموقوفين من الرجال والنساء والمتهمين رهن التحقيق..مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين إدارة البحث الجنائي والنيابات العامة في هذا المجال.

ووجه القاضي يحيى الشعيبي، بسرعة إحالة المتهمين إلى النيابات المختصة وفرز السجناء الذين هم رهن المحاكمة ومن هم رهن التحقيق كلًا على حدة وإخلاء سبيل كل من لم تثبت عليه التهم وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية..مؤكدًا حرص النيابة بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي على معالجة كافة الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم والعمل على تطبيق القانون في كافة القضايا للارتقاء بمستوى العمل وضمان توفير حقوق السجناء والموقوفين.

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الدور المحوري للدبلوماسية اليمنية في تقديم صورة واضحة عن حقيقة ما يجري في اليمن، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات، في اطار اسناد جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

وأكد رئيس الوزراء لدى ترؤوسه، اليوم، الاجتماع الدوري لسفراء اليمن في دول الاتحاد الأوروبي، ان أوروبا محورية في القضية اليمنية، وجميع الدول سواء التي تمثل اليمن فيها تمثيل مقيم أو غير مقيم، مهمة بأصواتها وتأثيرها على المستوى الأوروبي والمجتمع الدولي، وما يجب على سفراء اليمن القيام به لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك تجاه مختلف المستجدات.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، سفراء اليمن في اوروبا ببعض الموجهات السياسية الواجب التعاطي معها في الفترة الراهنة والمستقبلية، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهودهم، بما يمكنهم من تحقيق التعاون المثمر مع البلدان والمنظمات التي يمثلون اليمن فيها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.. متطرقا إلى الوضع الإنساني والاقتصادي وما نفذته الحكومة من إصلاحات جوهرية ساهمت في تماسك الاقتصاد والحفاظ عليه من الانهيار، وضرورة التركيز في العمل مع الدول والمنظمات على الجانب التنموي المستدام إلى جانب الإغاثي.

كما وضع رئيس الوزراء، السفراء، أمام مختلف المستجدات على الساحة الوطنية بما في ذلك التحركات الأممية والإقليمية والدولية لتجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية، والتعنت الذي تبديه مليشيا الحوثي في رفض أي حلول.. لافتا إلى الدور الذي ينبغي ان يضطلع به السفراء في إيصال ما يجري ليعرف العالم حقيقة ما تقوم به المليشيا في تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، واستمرارها في رفض كل الحلول وتحدي الإرادة الشعبية والدولية.

وأكد الاجتماع بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، على أهمية التحرك الفاعل في أوروبا من اجل موقف أوروبي حازم ومسئول لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الايجابي مع تلك الجهود وكذا أهمية التحرك لدى دول الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

وعبر سفراء اليمن لدى دول الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لما طرحه رئيس الوزراء من صورة كاملة لما يجري على المستوى المحلي والخارجي، وما تبذله الحكومة من جهود للعمل في ظروف استثنائية.. مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ورعاية مصالح الجاليات اليمنية في تلك البلدان.