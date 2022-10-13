شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الاصبحي يبحث مع مسؤول مغربي تعزيز التعاون في المجال القضائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى الرباط عزالدين الاصبحي، اليوم، مع المدير العام لمعهد القضاء العالي في المملكة المغربية عبدالحنين التوزاني، تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير برامج العمل التنفيذية خلال الفترة القادمة الخاصة ببرامج تكوين مستمرة للقضاة في اليمن عبر الدورات التدريبية المتخصصة.

السفير الاصبحي يبحث مع مسؤول مغربي تعزيز التعاون في المجال القضائي

وأكد السفير الاصبحي، على اهمية البدء ببرامج تكوين متخصصة والتي سيجري العمل عليها عقب تفعيل البرنامج التنفيذي المشترك، والذي سيوقع عليه من قبل وزيري العدل المغربي واليمني الأسبوع المقبل.

من جهته اشاد المسؤول المغربي، على مستوى المشاركة اليمنية في دورات المعهد، وخريجي المعهد من الدارسين اليمنيين..مؤكدًا على أهمية استمرار ورفع مستوى التعاون بين البلدين، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز جسور التواصل الاخوي بين البلدين الشقيقين.



استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي ستيفن فاجن، في اطار المشاورات الرامية لاحياء مسار السلام المتعثر في اليمن.

وجرى خلال اللقاء، البحث في مستجدات الوضع اليمني، وتبادل الحديث حول مساعي تجديد الهدنة الانسانية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وتطرق النقاش، إلى الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات على الوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم بشأن فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس، والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود مبعوثي الامم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.

ثمنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن تأكيد دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف، وحث الجميع على ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح عملها.

كما أثنى القرار على التقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة وانعكس بشكل واضح على تقريرها الدوري العاشر، ونص على أن تقوم المفوضية بتقديم الدعم الكامل للجنة أسوة بما يتم تقديمه للجان التحقيق الدولية المشابهة، باعتبارها الآلية الوحيدة المعنية بالتحقيق والموجودة على الأرض.

وفي سياق آخر، ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤول القانون الدولي لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، مجالات التعاون بين الجانبين، فيما يخص الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظات الجمهورية.

وأشاد عضو الفريق الأممي كورنيليوس، بعمل اللجنة في مجال الرصد والتحقيق في الانتهاكات، وبالأخص ما ورد في التقرير العاشر الذي صدر مؤخرا عن اللجنة.

واعتبر أن اللجنة الوطنية تمثل لفريق العقوبات مصدر رئيس للمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بحكم تواجدها في الميدان وقيامها بعملية الرصد والتحقيق بشكل كبير ومهني وفق المعايير الدولية.

يشارك وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحث وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، اليوم، خلال اجتماعين منفصلين، مع كل من المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، ورئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد آزعور، تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وانعكاسات إرتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا على الوضع الإنساني في اليمن، وذلك مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ونقص المساعدات الإنسانية وشحة الموارد، مما يفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات.

كما تم التطرق إلى برنامج النافذة الغذائية الطارئة التي انشأها الصندوق لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، والتي بموجبه تحصل الدولة العضو على تسهيل مالي يساوي 50% من حصتها في الصندوق، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في دعم اليمن للحصول على هذا الدعم للحاجة المتزايدة إليه، وذلك بالتنسيق مع المانحين والدائنين الآخرين لمراعاة وضع اليمن وتمكينه من الاستفادة من هذه النافذة التي صممت لمساعدة الدول المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية والتي تعد اليمن من أكثر الدول تضررًا.

حضر الاجتماعين عدد من وكلاء وزارة المالية والبنك المركزي، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي.