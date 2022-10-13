اليمن.. مليشيات الإمارات تُفرّق بالقوة فعالية احتفالية بأعياد الثورة في سقطرى وتعتقل عدداً من منظميها

فرّقت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في جزيرة سقطرى، اليوم الخميس، فعالية احتفالية بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر، في "حديبو" مركز المحافظة، واعتقلت عدداً من منظميها.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن العشرات من شباب المحافظة تجمعوا بالقرب من ملعب الشهيد (سعد علي سالمين) بمدينة حديبو ومعهم الأعلام الوطنية، للاحتفاء بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الـ 59 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، ضمن فعالية دعت لها الحملة الوطنية بالتنسيق مع مبادرة شباب سقطرى.



وأضافت المصادر أن قوات الانتقالي، اقتحمت مكان التجمع و اعتدت بالقوة على المشاركين في الاحتفالية واعتقلت عددا منهم واقتادتهم إلى جهات مجهولة.



وحسب المصادر فإن من بين المعتقلين (الإعلامي محمد عبدالله أحمد سكرتير المحافظ السابق رمزي محروس، والشيخ فيصل الشواقي مستشار المحافظ السابق، والشيخ عبدالله الفرجهي، والناشط الإعلامي والناشط عبدالله سالم بداهن، والناشط الإعلامي نوّار أحمد شعبان).



يُشار إلى أن مليشيا الانتقالي، كانت قد منعت الشهر الماضي، أبناء أرخبيل سقطرى من الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، ونفذت انتشاراً أمنيًا مكثفًا لمنع أي مظاهر احتفالات.



وتُسيطر مليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي على جزيرة سقطرى منذ يونيو 2020م، بعد معارك قادتها ضد القوات الحكومية بدعم من القوات الإماراتية.

