إب..مقتل نجل تاجر في "المخادر" بظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، بمقتل نجل أحد تجار محافظة إب (وسط اليمن)، بظروف وملابسات غامضة.



وقالت المصادر، إن شاباً عشرينياً يدعى "خالد رشاد العزي"، وهو نجل أحد تجار المحافظة، عُثر عليه قتيلا داخل منزل أحد أقاربه في منطقة "مفرق حبيش" بمديرية المخادر، شمالي إب.



المصادر أشارت إلى أن الحادثة يلفها كثير من الغموض، وأن أهالي القتيل دخلوا في صدمة وانتكاسة طبية أدت إلى نقل عدداً منهم إلى المستشفيات.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة وخاصة منها جريمة القتل التي ارتفعت معدلاتها بشكل مُخيف.

