مقتل شيخ قبلي من "بني حشيش" بنيران ميليشيات الحوثي شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، الأربعاء، بمقتل شيخ قبلي في هجوم لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران شرقي صنعاء شمالي اليمن.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي حاصرت، أمس الثلاثاء بعدد من الأطقم سيارة الشيخ عادل محمد عبدالله شبيح -أحد مشايخ مديرية بني حشيش- بالقرب من سوق منطقة صرف".



وأضافت أن "عناصر من ميليشيات الحوثي أطلقت النار باتجاه سيارة شبيح، وأصابته بجروح ومنعت إسعافه وتركته ينزف حتى فارق الحياة".



وأوضحت المصادر أن أحد عناصر ميليشيات الحوثي أقترب من مكان الجريمة للتأكد من موت شبيح، كما قام بنهب مسدسه ووثائق عقارية كانت داخل سيارته قبل أن يغادروا موقع الجريمة.



كما قامت المليشيا عقب ذلك تحريك حملة عسكرية بعدد من الأطقم والمدرعات، لتطويق ومحاصرة منزل الشيخ شبيح وعدد من منازل المواطنين في صرف، وفق المصادر.



وأشارت إلى أن الحملة يقودها أحد مشرفي ميليشيات الحوثي ويدعى سلطان اللجامي، بهدف السطو على أراضي ووثائق ضمن أملاك شبيح، والذي يعد أحد رجال الأعمال في المنطقة.



ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، عمدت ميليشيات الحوثي إلى نهب وسرقة أراضي وممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بقوة السلاح.

