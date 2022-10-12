شكرا لبحثكم عن خبر حصول الباحث محمد علي باسندوه على شهادة الدكتوراه من جامعة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - (سبأنت) - حصل الباحث محمد علي الشيخ باسندوه ،اليوم ، على درجة الدكتوراه من جامعة عدن ، كلية العلوم الإجتماعية ، قسم إدارة أعمال ، عن رسالته الموسومة بـ (أثر توسط سلوك المواطنة التنظيمية في العلاقة بين القيادة الاخلاقية والولاء التنظيمي ) دراسة تطبيقية في مجلس القضاء الأعلى.
وتناولت الرسالة كافة الجوانب المتعلقة بسلوك المواطنة التنظيمية في العلاقة بين القيادة الاخلاقية والولاء التنظيمي ، ومناقشة اهداف الرسالة وفصولها والنتائج العلمية والتوصيات التي تم استخلاصها خلال فترة البحث .
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالملك أحمد المعمري رئيسا من جامعة تعز ، والدكتور علي ناصر الزامكي مشرفا علميا من جامعة عدن ، والدكتور عبدالله داؤود باوزير عضو ومناقشا داخليا من جامعة عدن .
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