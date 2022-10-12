شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة على شبكة الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، البوابة الالكترونية، لتقديم الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي بين جميع قطاعات الوزارة ومختلف إداراتها العامة بالديوان العام ومكاتبها بالمحافظات، بما يعزز الرقابة ورفع مستوى التنسيق وفعاليته.

تدشين البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة على شبكة الإنترنت

وفي التدشين الذي حضره نائب الوزير الصناعة سالم الوالي، ووكيل الوزارة علي الشرفي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أبوبكر باعبيد، قال الوزير الاشول "إن البوابة الإلكترونية تأتي وفق معايير محلية وإقليمية ودولية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم".. مشيرا إلى استمرار تطوير وتحديث النظام الإلكتروني، بما يعزز توجه الحكومة إلى الحوكمة الإلكترونية.

ولفت إلى أنها ستعمل على إصدار جميع الوثائق والشهادات الصادرة عن الوزارة، بما في ذلك السجلات التجارية إلكترونيا وفق أرقى الإصدارات الحديثة والمؤمنة والكودة عالي الدقة والأمان، كما ستقدم فرص الاستثمار المتاحة في بلادنا والتعريف بخططها ومزاياها والعديد من الخدمات الأخرى التي تخدم القطاع الخاص والمواطن المستهلك.

على صعيد متصل، أقرت لجنة تسيير مشروع المعهد الصناعي والتجاري خلال اجتماعها بعدن، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة اتفاقية المشروع الذي سيمثل رافدًا مهمًا في مجالات التدريب والتأهيل، بما يعزز قدرات المؤسسات في تطوير الأعمال الاقتصادية وتنمية الصادرات وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية.

أقر المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في إجتماعه اليوم برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن، أحمد تركي، منع البناء على الأراضي الزراعية بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن، وإلغاء تراخيص العمران المنصرفة في خصوصها الصادرة من جهات القطاعات الحكومية بالمحافظة المعنية بها.

وناقش الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، وعدد من الوكلاء، تقرير نشاط قطاعات الإتصالات الاتصالات، والشباب والزراعة والأسماك والإيرادات المالية واتخذ بشؤونها القرارات اللازمة المناسبة لها.

وفي الإجتماع وجَّه محافظ المحافظة بسرعة إخراج المقتحمين للمركز وإعادة تسليمه إلى فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن بالمحافظة، وترتيب حراسات أمنية دائمة لمراكز الإنزال السمكي بمنطقتي رَأس العَارَة وخَور عُمَيرَة بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة، وتنظيم نقطة أمنية في وادي مَرخَة بالمديرية نفسها، وإنتداب أحد محصلي الرسوم التابعين لفرع الهيئة بالمحافظة لحجز الشاحنات المخالفة وتحصيل مستحقات الفرع وإلزامها بالشحن من مراكز الإنزال الرسمية في المرات المتوالية والعمل على إعداد متطلبات الإنارة وشبكة المياه والنظافة لمركز الإنزال بمنطقة رَأس العَارَة من فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن بالمحافظة.

فيما إستعرض مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية بلحج المهندس خلدون الشَّعبِي بشأن نشاط المؤسسة والأعمال التي أنجزتها خلال الفترة الماضية لتوسيع وتحسين خدمات الإتصالات والإنترنت والإحتياجات الضرورية لضمان عدم توقفها.

بدوره تطرق مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة خالد اليماني إلى أنشطة المكتب والبطولات التي حققتها أندية المحافظة خلال العام الجاري على المستوى المحلي والعربي.

وأقر المجتمعون رفع مذكرة من محافظ محافظة لحج إلى وزير الشباب والرياضة، بأهمية رفد فروع إتحادات الألعاب الرياضية وأنديتها بالمحافظة بالدماء الجديدة في مجالس إداراتها، للقيام بدورها المحوري نحو الشباب والرياضيين على الوجه الأكمل.

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بمدينة المكلا، مع عمادة كلية التربية بجامعة حضرموت، إعداد وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

وخلال اللقاء أكد الوزير العكبري، على أهمية تعزيز العلاقة والشراكة مع كلية التربية بالمكلا في مساندة قطاعات الوزارة، وتأهيل كواردها بالمهارات اللازمة للتدريس، مشيرا إلى ضرورة أن تسهم المخرجات الكلية في تلبية احتياجات القطاع التربوي والتعليمي معرفيا ومهنيا.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة على العمل مع كلية التربية وجامعة حضرموت في مختلف البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية، ومعالجة أي إشكاليات أو عراقيل تواجه هذه البرامج والمساهمة في خدمة المجتمع.

من جانبه استعرض عميد كلية التربية بالمكلا الدكتور سعيد بلعفير وعمادة الكلية الخطط والبرامج الأكاديمية للكلية في رفد وتطوير أداء العملية التربوية والتعليمية، وفتح العديد من التخصصات التعليمية في مديريات المحافظة، لتشجيع التحاق الفتاة بالتعليم.

