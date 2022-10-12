شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بامتياز للباحث هائل الهوزر الشعيبي من كلية الآداب بجامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | عادل حمران

نال الباحث هائل محمد علي عبدالرب، صباح اليوم الاربعاء، درجة الماجستير بامتياز من قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة عدن عن رسالته الموسومة بـ" النزعة البصرية عند ابن السراج في كتابهِ ( الاصول في النحو) ".

وجرت المناقشة العلنية للرسالة بقاعة الدراسات العليا في كلية الآداب "جامعة عدن" بحضور أسرة الباحث وزملائه ورفاقه وعدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين والناشطين، وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكليتي الآداب والإعلام.

وقدم الباحث شرحا مفصلا عن رسالته التي حظيت بتقدير لجنة المناقشة المكونة من: أ مشارك د. صالح عبدالله منصور العولقي عضوًا ومناقشًا خارجيا جامعة أبين، وأ. مشارك د. هاني عبدالكريم عبدالله فخري رئيسًا ومشرفًا علميًا جامعة عدن، أ. مساعد د. عادل الخضر حسين عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن.

وبعد عرض الباحث لرسالته؛ الفصول، والدراسة الميدانية، والنتائج والتوصيات، أشادت لجنة المناقشة بفكرة ومضمون الرسالة وما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات تستدعي العمل بها وأخذها بعين الاعتبار من الجهات المسؤولة، واصفين الرسالة أنها رسالة فريدة في بابها وموضوعها موصين الجامعة بطباعة هذه الرسالة الهامة.

وقدم الباحث شكره وتقديره لكل من وقف إلى جانبه وعلى رأسهم أسرته واخوانه وزملائه ورفاقه في عدن ولحج والضالع والشعيب والذين تحملوا مشقة السفر لمشاركته عرسه العلمي العظيم وكذلك شكر خاص الى رجل الخير محمد عبدالله الشعيبي ابو نشوان وكل اولاده، وصولا إلى الأساتذة والمشرفين في لجنة المناقشة، وعمادة الكلية ولكل الزميلات والزملاء الذين قدموا لحضور مناقشته، وقال الهوزر “أهدى للجميع هذا الانجاز والامتياز”.