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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بمدينة المكلا، مع عمادة كلية التربية بجامعة حضرموت، إعداد وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

الوزير العكبري يناقش مع كلية التربية بالمكلا إعداد وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية

وخلال اللقاء أكد الوزير العكبري، على أهمية تعزيز العلاقة والشراكة مع كلية التربية بالمكلا في مساندة قطاعات الوزارة، وتأهيل كواردها بالمهارات اللازمة للتدريس، مشيرا إلى ضرورة أن تسهم المخرجات الكلية في تلبية احتياجات القطاع التربوي والتعليمي معرفيا ومهنيا.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة على العمل مع كلية التربية وجامعة حضرموت في مختلف البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية، ومعالجة أي إشكاليات أو عراقيل تواجه هذه البرامج والمساهمة في خدمة المجتمع.

من جانبه استعرض عميد كلية التربية بالمكلا الدكتور سعيد بلعفير وعمادة الكلية الخطط والبرامج الأكاديمية للكلية في رفد وتطوير أداء العملية التربوية والتعليمية، وفتح العديد من التخصصات التعليمية في مديريات المحافظة، لتشجيع التحاق الفتاة بالتعليم.

أقر المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في إجتماعه اليوم برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن، أحمد تركي، منع البناء على الأراضي الزراعية بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن، وإلغاء تراخيص العمران المنصرفة في خصوصها الصادرة من جهات القطاعات الحكومية بالمحافظة المعنية بها.

وناقش الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، وعدد من الوكلاء، تقرير نشاط قطاعات الإتصالات الاتصالات، والشباب والزراعة والأسماك والإيرادات المالية واتخذ بشؤونها القرارات اللازمة المناسبة لها.

وفي الإجتماع وجَّه محافظ المحافظة بسرعة إخراج المقتحمين للمركز وإعادة تسليمه إلى فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن بالمحافظة، وترتيب حراسات أمنية دائمة لمراكز الإنزال السمكي بمنطقتي رَأس العَارَة وخَور عُمَيرَة بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة، وتنظيم نقطة أمنية في وادي مَرخَة بالمديرية نفسها، وإنتداب أحد محصلي الرسوم التابعين لفرع الهيئة بالمحافظة لحجز الشاحنات المخالفة وتحصيل مستحقات الفرع وإلزامها بالشحن من مراكز الإنزال الرسمية في المرات المتوالية والعمل على إعداد متطلبات الإنارة وشبكة المياه والنظافة لمركز الإنزال بمنطقة رَأس العَارَة من فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن بالمحافظة.

فيما إستعرض مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية بلحج المهندس خلدون الشَّعبِي بشأن نشاط المؤسسة والأعمال التي أنجزتها خلال الفترة الماضية لتوسيع وتحسين خدمات الإتصالات والإنترنت والإحتياجات الضرورية لضمان عدم توقفها.

بدوره تطرق مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة خالد اليماني إلى أنشطة المكتب والبطولات التي حققتها أندية المحافظة خلال العام الجاري على المستوى المحلي والعربي.

وأقر المجتمعون رفع مذكرة من محافظ محافظة لحج إلى وزير الشباب والرياضة، بأهمية رفد فروع إتحادات الألعاب الرياضية وأنديتها بالمحافظة بالدماء الجديدة في مجالس إداراتها، للقيام بدورها المحوري نحو الشباب والرياضيين على الوجه الأكمل.

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بدور قبائل حضرموت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي في استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والإنقلاب الحوثي، وللسلطة المحلية بمحافظة حضرموت في الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة السابقة في القطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاعات العسكرية والأمنية.

كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اتصالات هاتفية، أجراها اليوم، بعدد من مقادمة ومشايخ قبائل حضرموت، بدور قبائل حضرموت في معركة تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية في الرابع والعشرين من أبريل 2016، واستمرار جهودهم ومساعيهم في تطبيع الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مدن الساحل.

واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، من مقادمة ومشايخ قبائل حضرموت، إلى أهداف اللقاء الموسّع الذي يتم التحضير له، والذي يأتي تزامنًا مع رفض ميليشيات الحوثي لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتأكيد القبائل على دعم خطوات مجلس القيادة لإحلال سلام عادل وشامل لكل اليمنيين.

وجدد البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسي على دعم اللقاءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في تعزيز دور المجلس الرئاسي، من خلال دعم القرارات المتخذة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة في البلاد، حاثًا على ضرورة أن يتكاتف الجميع لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في كافة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وأكد اللواء الركن البحسني على أهمية التفاف المكونات القبلية خلف المجلس الرئاسي، لإسناده في معركته المصيرية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، معبرًا عن دعمه للمقترحات التي تخدم محافظة حضرموت والوطن أجمع، وأبدى استعداده بنقل كافة الآراء والمطالب التي ستخرج عن اللقاء الموسع إلى مجلس القيادة الرئاسي.

