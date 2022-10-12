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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بدور قبائل حضرموت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي في استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والإنقلاب الحوثي، وللسلطة المحلية بمحافظة حضرموت في الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة السابقة في القطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاعات العسكرية والأمنية.



البحسني يشيد بدور قبائل حضرموت ودعمها لجهود إستعادة الدولة وإنهاء إنقلاب الحوثي



كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اتصالات هاتفية، أجراها اليوم، بعدد من مقادمة ومشايخ قبائل حضرموت، بدور قبائل حضرموت في معركة تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية في الرابع والعشرين من أبريل 2016، واستمرار جهودهم ومساعيهم في تطبيع الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مدن الساحل.

واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، من مقادمة ومشايخ قبائل حضرموت، إلى أهداف اللقاء الموسّع الذي يتم التحضير له، والذي يأتي تزامنًا مع رفض ميليشيات الحوثي لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتأكيد القبائل على دعم خطوات مجلس القيادة لإحلال سلام عادل وشامل لكل اليمنيين.

وجدد البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسي على دعم اللقاءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في تعزيز دور المجلس الرئاسي، من خلال دعم القرارات المتخذة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة في البلاد، حاثًا على ضرورة أن يتكاتف الجميع لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في كافة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وأكد اللواء الركن البحسني على أهمية التفاف المكونات القبلية خلف المجلس الرئاسي، لإسناده في معركته المصيرية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، معبرًا عن دعمه للمقترحات التي تخدم محافظة حضرموت والوطن أجمع، وأبدى استعداده بنقل كافة الآراء والمطالب التي ستخرج عن اللقاء الموسع إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس، التطورات في اليمن وطبيعة الموقف السويسري تجاه الأوضاع في اليمن ومشروع المبادرة الأمنية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للموقف السويسري تجاه اليمن وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين خاصة مع تولي سويسرا عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في شهر يناير القادم.

وتطرق بن مبارك، للموقف السلبي لمليشيا الحوثي تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها وتعمدها عرقلة مسار التسوية السلمية وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.

وأوضح بن مبارك، بأن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني..مشيرًا إلى أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه أكد المبعوث السويسري، وقوف بلاده إلى جانب أمن اليمن واستقراره ودعمها لوحدته وسيادته واستقلاله..موضحًا أهمية اعتماد المبادرات والمشاريع المقترحة للحل السلمي على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد مرجعيات الحل الشامل والاستفادة من الحلول التي توافق عليها اليمنيون.

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في العاصمة الخرطوم وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان.

واكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على اهمية مزيد من التقارب بين الدول العربية والاقليمية..متمنيًا ان تحقق الزيارة الدور المأمول في تعزيز أمن البلدين الشقيقين.

ونقل وزير الداخلية، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي..مثمنًا تعاون وتضحيات السودان في ردع المليشيات الحوثية والمدعومة من ايران ودورها الهام مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، على هامش زيارته إلى الخرطوم، مع نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، عدد من القضايا الأمنية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية.

حضر جلسة المباحثات، سفير اليمن لدى السودان عمر المداوي، والمفتش العام اللواء الدكتور فائز غلاب، ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد، والموارد البشرية والمالية اللواء عبدالله جابر، ومدراء عموم، مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة،والشؤون القانونية، والتدريب والتأهيل، والتعاون الدولي، والملحق العسكري بسفارة بلادنا بالخرطوم اللواء الدكتور احمد الشعناء.

