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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، على سير العمل بمحكمة الإستئناف في محافظة سقطرى، وأبرز الصعوبات والاحتياجات، ولا سيما الاحتياجات الخاصة بمشروع إنشاء مبنى المجمع القضائي الذي يضم محكمة ونيابة الإستئناف وسكن القضاة.

المحافظ الثقلي يطلع على سير عمل محكمة الاستئناف في سقطرى

ودعا المحافظ الثقلي، إلى انتظام نشاط المحكمة وعقد الجلسات للفصل بقضايا المواطنين المستأنفة من المحكمة الأبتدائية.. مؤكدًا اهتمام السلطة المحلية بالسلك القضائي وتذليل الصعوبات التي تواجهه للبت في القضايا بمختلف أنواعها أولًا بأول.

ومن جانبه أشار رئيس محكمة الاستئناف في سقطرى القاضي أحمد شايف، إلى استكمال المحكمة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لممارسة عملها وجلساتها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من خلال سحب ملفات قضايا الموطنين في سقطرى من محكمة الإستئناف بمحافظة حضرموت، وكذا استلام ملفات قضايا الإستئناف من محكمتي حديبوه وقلنسية الابتدائيتين في سقطرى.

وعلى صعيد آخر، ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة سقطرى، برئاسة المحافظ المهندس رأفت الثقلي، إجراءات تحسين الخدمات السياحية بمحمية ديطواح البحرية بمديرية قلنسية وعبد الكوري.

كما التقى محافظ سقطرى، ومعه وكيلي محافظة سقطرى صالح علي ورائد الجريبي، اليوم، مع عدد من أبناء مديرية قلنسية، وأكد المحافظ الثقلي، أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه محمية ديطواح، وحمايتها كونها إحدى المقومات السياحية المهمة لمديرية قلنسية ومحافظة سقطرى، نظرا لما تتميز بها من مناظر بحرية وشواطئ جذابة للسياح من أجل الاستمتاع بطبيعتها الخلابة والفريدة.

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس، التطورات في اليمن وطبيعة الموقف السويسري تجاه الأوضاع في اليمن ومشروع المبادرة الأمنية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للموقف السويسري تجاه اليمن وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين خاصة مع تولي سويسرا عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في شهر يناير القادم.

وتطرق بن مبارك، للموقف السلبي لمليشيا الحوثي تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها وتعمدها عرقلة مسار التسوية السلمية وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.

وأوضح بن مبارك، بأن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني..مشيرًا إلى أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه أكد المبعوث السويسري، وقوف بلاده إلى جانب أمن اليمن واستقراره ودعمها لوحدته وسيادته واستقلاله..موضحًا أهمية اعتماد المبادرات والمشاريع المقترحة للحل السلمي على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد مرجعيات الحل الشامل والاستفادة من الحلول التي توافق عليها اليمنيون.

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في العاصمة الخرطوم وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان.

واكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على اهمية مزيد من التقارب بين الدول العربية والاقليمية..متمنيًا ان تحقق الزيارة الدور المأمول في تعزيز أمن البلدين الشقيقين.

ونقل وزير الداخلية، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي..مثمنًا تعاون وتضحيات السودان في ردع المليشيات الحوثية والمدعومة من ايران ودورها الهام مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، على هامش زيارته إلى الخرطوم، مع نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، عدد من القضايا الأمنية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية.

حضر جلسة المباحثات، سفير اليمن لدى السودان عمر المداوي، والمفتش العام اللواء الدكتور فائز غلاب، ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد، والموارد البشرية والمالية اللواء عبدالله جابر، ومدراء عموم، مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة،والشؤون القانونية، والتدريب والتأهيل، والتعاون الدولي، والملحق العسكري بسفارة بلادنا بالخرطوم اللواء الدكتور احمد الشعناء.