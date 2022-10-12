شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية يرد على أنباء تغييره بزيارة مفاجئة وتوجيهات حازمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي اليوم الاربعاء، مصنع الأوكسجين الطبي في العاصمة المؤقتة عدن، ووجه باعادة تشغيله في غضون أسبوع.

وطاف الشعيبي في اقسام المصنع خلال الزيارة التي رافقه خلالها، الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ورئيس فريق الإغاثة والتعاون الدولي في مكتب رئاسة الجمهورية الدكتورة مريم الدوغاني.

واستمع من القائمين على المصنع الذي انشىء العام الماضي على نفقة دولة الكويت الشقيقة، إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل والمقترحات والسبل الكفيلة بالتغلب عليها، واستدامة تشغيله بكامل طاقته البالغة نحو 300 أسطوانة أوكسجين يوميا.

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أهمية المصنع الحيوي في تعزيز مستوى جاهزية المنشآت والمراكز والمستشفيات الصحية، مشيدا بدعم الأشقاء في دولة الكويت لليمن واليمنيين بشتى مجالات وقطاعات الحياة لا سيّما الإنسانية والتنموية في مختلف المراحل.

واعتبرت الزيارة تكذيب عملي عل أنباء تناولتها مواقع إخبارية مشبوهة تتحدث عن عزله من منصبه على خلفية تركه الرياض والعودة للعمل من العاصمة عدن.