شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس جامعة عدن يدشن امتحانات المفاضلة للقبول بالسنة التحضيرية بكلية الطب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، امس امتحانات المفاضلة للقبول في السنة التحضيرية لكلية الطب والعلوم الصحية، للعام الجامعي 2022 / 2023م، التي تقدم لها أكثر 2600 طالبًا وطالبة.

واطلع الدكتور الخضر، ومعه نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب الدكتور محمد العطاس، وعميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالحكيم التميمي، وعدد من المعنيين، على مستوى التجهيزات والتنظيم والانضباط الطلابي في القاعات.

رئيس جامعة عدن يدشن امتحانات المفاضلة للقبول بالسنة التحضيرية بكلية الطب



ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس، التطورات في اليمن وطبيعة الموقف السويسري تجاه الأوضاع في اليمن ومشروع المبادرة الأمنية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للموقف السويسري تجاه اليمن وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين خاصة مع تولي سويسرا عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في شهر يناير القادم.

وتطرق بن مبارك، للموقف السلبي لمليشيا الحوثي تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها وتعمدها عرقلة مسار التسوية السلمية وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.

وأوضح بن مبارك، بأن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني..مشيرًا إلى أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه أكد المبعوث السويسري، وقوف بلاده إلى جانب أمن اليمن واستقراره ودعمها لوحدته وسيادته واستقلاله..موضحًا أهمية اعتماد المبادرات والمشاريع المقترحة للحل السلمي على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد مرجعيات الحل الشامل والاستفادة من الحلول التي توافق عليها اليمنيون.

ناقشت كتلة المأوى والايواء بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، خطط الاستعداد المبكر لمواجهة احتياجات النازحين في مجال المأوى والبرد القارس في فصل الشتاء.

وناقش الاجتماع، الذي حضره كبير منسقي كتلة المأوى في اليمن جون واين، والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمأرب، الأنشطة الانسانية للشركاء الجارية منها والمخططة، وآلية إعادة تفعيل مجموعة العمل الفنية لدراسة واقع المخيمات لتحسين جودة المأوى والاطلاع على التحديثات في التصاميم المعدلة للمأوى الطارئ وتعميمها على الشركاء للالتزام بها.

وأكد المجتمعون، على ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء وموجة البرد والصقيع المتوقع، وذلك بتفعيل عمليات الصيانة للمأوى وتجديد المتهالك منها وتوفير الحقائب الشتوية الجيدة.

وأشاد بالجهود والدعم الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة خلال موسم الأمطار وكذلك جهود شركاء العمل الإنساني.. مجددا الدعوة للمنظمات الأممية والدولية بضرورة توفير المخزون الطارئ الكافي في المحافظة والقيام بمهامها كواجب إنساني تجاه النازحين والمهجرين قسرًا الذين شردتهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز نبيل شمسان، أوضاع الأوقاف في محافظة تعز، وسبل الحفاظ عليها وتنميتها.

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية الحفاظ على الأوقاف باعتبارها مكسب للوطن وأن يتم توجيه مصارف الأوقاف في مصارفها الحقيقية حسب ما أوقفت له وفقًا للشرع والقانون.

من جانبه أشاد محافظ تعز نبيل شمسان، بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد واهتمامها بقضايا الأوقاف والإرشاد بالمحافظة..مؤكدًا استعداد قيادة السلطة المحلية لتسهيل عمل مكتب الأوقاف وردع كل من تسول له نفسه المساس أو التساهل بأراضي وعقارات الأوقاف.