شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تختتم حملة التدخلات لمكافحة حمى الضنك في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت وزارة الصحة العامة والسكان، حملة التدخلات لمكافحة حمى الضنك والحميات الأخرى في 4 مديريات بمحافظة تعز، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية ونفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وزارة الصحة تختتم حملة التدخلات لمكافحة حمى الضنك في تعز

واوضح مدير برنامج الملاريا الدكتور ياسر باهشم، أن التدخلات تأتي استجابة لمؤشرات الوضع الوبائي لحمى الضنك في محافظة تعز والمرفوعة عبر نظام الايديوز والتي تعتبر الأعلى بين جميع المحافظات.

وشملت التدخلات حملات رش ضبابي وإزالة المصادر والتوعية والتثقيف الصحي.

فيما أشار مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور راجح المليكي، إلى أن المحافظة سجلت أكثر من 8000 حالة اصابة بحمى الضنك منذ بداية العام منها 4 حالات وفاة.

التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد ناجي اليوم مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية المجرية الدكتور بيتر كوفيك، لبحث أخر مستجدات الوضع في اليمن والجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية والتنازلات التي قدمتها من أجل استمرار الهدنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بالرغم من الخروقات التي مارستها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال فترة الهدنة السابقة.

واشار السفير ناجي إلى الشروط التعجيزية التي تحاول ميليشيات الحوثي فرضها لشرعنة انقلابها دون الالتفات لمعاناة المواطنين ولا بالآثار المترتبة على تعنتها وصلفها في التعامل مع المجتمع الدولي وانسياقها وراء الاجندة الإيرانية التي تسعى لتصدير مشاكلها الداخلية إلى الإقليم.

كما تطرق السفير ناجي إلى عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكد المسؤول المجري اهتمام بلاده ومتابعتها لتطورات الأوضاع في اليمن وأن موقف بلاده ينسجم مع الموقف الأوربي الداعم لجهود المبعوث الأممي.

واعرب عن أسفه للتعنت الذي تبديه ميليشيات الحوثي تجاه الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي.

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس، التطورات في اليمن وطبيعة الموقف السويسري تجاه الأوضاع في اليمن ومشروع المبادرة الأمنية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للموقف السويسري تجاه اليمن وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين خاصة مع تولي سويسرا عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في شهر يناير القادم.

وتطرق بن مبارك، للموقف السلبي لمليشيا الحوثي تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها وتعمدها عرقلة مسار التسوية السلمية وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.

وأوضح بن مبارك، بأن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني..مشيرًا إلى أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه أكد المبعوث السويسري، وقوف بلاده إلى جانب أمن اليمن واستقراره ودعمها لوحدته وسيادته واستقلاله..موضحًا أهمية اعتماد المبادرات والمشاريع المقترحة للحل السلمي على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد مرجعيات الحل الشامل والاستفادة من الحلول التي توافق عليها اليمنيون.

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في العاصمة الخرطوم وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان.

واكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على اهمية مزيد من التقارب بين الدول العربية والاقليمية..متمنيًا ان تحقق الزيارة الدور المأمول في تعزيز أمن البلدين الشقيقين.

ونقل وزير الداخلية، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي..مثمنًا تعاون وتضحيات السودان في ردع المليشيات الحوثية والمدعومة من ايران ودورها الهام مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، على هامش زيارته إلى الخرطوم، مع نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، عدد من القضايا الأمنية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية.

حضر جلسة المباحثات، سفير اليمن لدى السودان عمر المداوي، والمفتش العام اللواء الدكتور فائز غلاب، ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد، والموارد البشرية والمالية اللواء عبدالله جابر، ومدراء عموم، مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة،والشؤون القانونية، والتدريب والتأهيل، والتعاون الدولي، والملحق العسكري بسفارة بلادنا بالخرطوم اللواء الدكتور احمد الشعناء.

