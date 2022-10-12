شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش أوضاع المحافظة وإحتياجاتها الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد بمحافظة المهرة برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، وحضور قائد قوة الدعم والإسناد لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن سلطان عبدالله البقمي، الوضع الأمني بالمحافظة والاحتياجات الضرورية في مجالات التنمية وتحسين الخدمات.

اجتماع في المهرة يناقش أوضاع المحافظة وإحتياجاتها الخدمية

وفي اللقاء ثمن محافظ المهرة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لما يقدموه من دعم للجمهورية اليمنية عمومًا والمهرة على وجه الخصوص في شتى المجالات.. مستعرضًا أوضاع المحافظة الأمنية والعسكرية والمشاريع التطويرية التي تشهدها وإحتياجاتها من المشاريع للإرتقاء بمستوى الخدمات.

من جانبه أكد اللواء سلطان البقمي، إستمرار تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تقديم الدعم والإسناد للحكومة الشرعية اليمنية في الجوانب العسكرية والأمنية لتعزيز الإستقرار وكذا في جانب الخدمات وتأهيل البنية التحتية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

حضر الإجتماع، الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، والوكيل الأول للمحافظة العميد مختار محمد الجعفري، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده، وقائد قوة الدعم والإسناد بمحافظة المهرة العميد عابد القحطاني، وقادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، مساعد الامين العام للاتحاد الاوروبي انريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كارل هاليجارد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني، والجهود الجارية لتجديد الهدنة الانسانية، واحلال السلام والاستقرار في اليمن والضغوط الاوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على التعاطي الايجابي مع تلك الجهود.

كما تطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الاوروبي في دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس، التطورات في اليمن وطبيعة الموقف السويسري تجاه الأوضاع في اليمن ومشروع المبادرة الأمنية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للموقف السويسري تجاه اليمن وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين خاصة مع تولي سويسرا عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في شهر يناير القادم.

وتطرق بن مبارك، للموقف السلبي لمليشيا الحوثي تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها وتعمدها عرقلة مسار التسوية السلمية وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.

وأوضح بن مبارك، بأن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني..مشيرًا إلى أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه أكد المبعوث السويسري، وقوف بلاده إلى جانب أمن اليمن واستقراره ودعمها لوحدته وسيادته واستقلاله..موضحًا أهمية اعتماد المبادرات والمشاريع المقترحة للحل السلمي على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد مرجعيات الحل الشامل والاستفادة من الحلول التي توافق عليها اليمنيون.