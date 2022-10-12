اليمن.. وفاة أربعة أطفال غرقاً في "بِرك مائية" في حادثتين منفصلتين بعمران

توفي مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة أطفال أشقاء غرقاً في بركة ماء مكشوفة بمحافظة عمران (شمالي اليمن)، بعد يوم من غرق طفلة في ذات المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أطفال أشقاء (بنتان وولد) توفوا غرقاً في بركة الماء التابعة لقرية سمين بمديرية عيال سريح أثناء محاولتهم جلب الماء لأسرتهم.



وأوضحت المصادر أن الأطفال الضحايا أبناء المواطن (محمد حسين صالح جرعن السميني)، مشيرة إلى أن أعمارهم تتراوح بين (3 ـ 12 سنة).



وحسب المصادر فقد جرى استخراج جثث الأطفال من داخل بركة قديمة في القرية تعتبر المصدر الوحيد لأهالي القرية لتوفير المياه.



وتأتي الحادثة بعد يوم من وفاة طفلة تُدعى (بدرية سالم شريف 9 سنوات) في حادثة مماثلة شهدتها مديرية جبال عيال يزيد بذات المحافظة.



وتوفي العشرات غالبيتهم من الأطفال خلال الأشهر الماضية في عدد من محافظات الجمهورية في حوادث غرق، بعد موسم مطير أدى إلى امتلاء السدود والحواجز والبرك المائية التي يعتمد عليها الأهالي في الأرياف كمصدر للسباحة وجلب ماء الغسيل.

