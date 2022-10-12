تفاصيل مجزرة اثناء تشييع عنصر حوثي ترعب جميع الحاضرين

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مدني في محافظة ذمار وسط اليمن، جراء رصاصة راجعة أصابته، بالتزامن مع إطلاق عناصر ميليشيا الحوثي النار في الهواء في تشييع أحد قتلى الميليشيا، ظهر اليوم الإثنين. وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن "محمد أحمد ساوي - 35 عاماً"، "قتل برصاص راجع ناتج عن إطلاق النار من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي، أثناء تشييع أحد قتلى الميليشيا وسط مدينة ذمار". وكثيراً ما يسقط ضحايا من المدنيين من جراء الرصاص المتساقط والذي تطلقه ميليشيا الحوثي أثناء تشييع القتلى من مسلحيها الذين يسقطون في جبهات القتال ضد القوات الحكومية، أو تلك التي تطلقها في المناسبات والاحتفالات.

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