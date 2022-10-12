شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن اختطاف فتاتين من عدن ومشاهدتهما بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت فتيات في عدن للاختطاف قبل ان يتم ارسالهم الى صنعاء.

وقال الصحفي بسام البان:سبق وأن حذرنا من عمليات اختطاف فتيات من العاصمة عدن إلى صنعاء ، تتم عبر التحايل عليهم و الكذب ، وبأسلوب العصابات المنظمة الدولية حيث أنهم يرغمون الضحايا على سرقة أهاليهم من أموال ومجهورات….ألخ ويوهمون الفتيات بأنهم سيعملون معهم بالدولار مع منظمات دولية.

واضاف:ولكن لا حياة لمن تنادي ، فمعظم الأجهزة الأمنية في سبات عميق للأسف الشديد مع احترامنا لدورهم وجهودهم الصور المرفقة أمامكم هي لضحيتين وهن فتيات في عمر الزهور ، يسكنون في مديرية الشيخ عثمان الاولى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية 16 عاماً وجميعهم طالبات …. ((نحتفظ بصورهم واسمائهم وتفاصيل عملية اختطافهم وايضا اسماء الخاطفين)) و جميعهن طالبات وفي نفس المديرية وتم اختطافهم بنفس الطريقة…!!

واختتم:الضحية (أ.ع) تم اختطافها في تاريخ 25 أغسطس 2022م .. والضحية (ر.ك.ع) اختطفت قبل يومين ، وجميعهن تم العثور عليهم في صنعاااااء مع شباب من أبناء نفس المنطقة قد لا تكونان هن الضحية الأولى والثانية وقد ربما سبقهن الكثير من الضحايا ولكن لم يتم اكتشاف أمرهن وتم التكتيم على عمليات اختطافهم خوفاً من العار والفضيحة..ولم يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.