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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس، التطورات في اليمن وطبيعة الموقف السويسري تجاه الأوضاع في اليمن ومشروع المبادرة الأمنية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

وزير الخارجية يناقش مع المبعوث السويسري إلى الشرق الأوسط تطورات الاوضاع في بلادنا

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للموقف السويسري تجاه اليمن وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين خاصة مع تولي سويسرا عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في شهر يناير القادم.

وتطرق بن مبارك، للموقف السلبي لمليشيا الحوثي تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها وتعمدها عرقلة مسار التسوية السلمية وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.

وأوضح بن مبارك، بأن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني..مشيرًا إلى أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه أكد المبعوث السويسري، وقوف بلاده إلى جانب أمن اليمن واستقراره ودعمها لوحدته وسيادته واستقلاله..موضحًا أهمية اعتماد المبادرات والمشاريع المقترحة للحل السلمي على مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد مرجعيات الحل الشامل والاستفادة من الحلول التي توافق عليها اليمنيون.

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في العاصمة الخرطوم وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان.

واكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على اهمية مزيد من التقارب بين الدول العربية والاقليمية..متمنيًا ان تحقق الزيارة الدور المأمول في تعزيز أمن البلدين الشقيقين.

ونقل وزير الداخلية، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي..مثمنًا تعاون وتضحيات السودان في ردع المليشيات الحوثية والمدعومة من ايران ودورها الهام مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، على هامش زيارته إلى الخرطوم، مع نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، عدد من القضايا الأمنية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية.

حضر جلسة المباحثات، سفير اليمن لدى السودان عمر المداوي، والمفتش العام اللواء الدكتور فائز غلاب، ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد، والموارد البشرية والمالية اللواء عبدالله جابر، ومدراء عموم، مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة،والشؤون القانونية، والتدريب والتأهيل، والتعاون الدولي، والملحق العسكري بسفارة بلادنا بالخرطوم اللواء الدكتور احمد الشعناء.

اطلع وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم الأربعاء، على سير العمل في مكتب السياحة بالعاصمة المؤقتة عدن.

والتقى الارياني خلال الزيارة بالعاملين بالمكتب وناقش معهم كيفية تنشيط الوضع السياحي وتحسين البيئة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، واستمع من مدير مكتب السياحة بعدن جعفر أبوبكر محمد، إلى شرح عن أداء المكتب والتحديات التي تواجه العمل السياحي.

ونقل الوزير الارياني لمنتسبي مكتب السياحة، تحيات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، كما نقل اليهم تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.. مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وتطويره، حيث يُعد أحد أهم أوجه الاستقرار في العاصمة الموقتة عدن، وأن عدن على موعد مع العديد من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما من شأنه الاسهام في تطوير الخدمات السياحية وانعاش العمل السياحي في المدينة.

وثمن الارياني، الدور الاخوي الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي قدمت العديد من المشاريع..مشيرًا إلى ان هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ وأكثر من 17 مشروع هام قيد الدراسة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن..لافتا إلى أنها ستسهم في جعل عدن نموذج مستقر وجاذب للسياحة.

وأوضح، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاعلام والثقافة والسياحة، ستعمل خلال الفترة القادمة على خلق بيئة عمل سياحية تجذب الكوادر المؤهلة والمتخصصة والمستثمرين..لافتًا إلى علاقة التعاون والشراكة مع المنظمة العربية للسياحة بقيادة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة في تأهيل وتدريب الكوادر السياحية في محافظة عدن ومختلف المحافظات لاستقبال الحركة السياحية الداخلية والوفود التي تزور العاصمة المؤقتة عدن..منوهًا بان الوزارة تبذل جهودًا لتدريب وتأهيل العنصر البشرى ليتمكن من قيادة هذه الصناعة الكبرى.

