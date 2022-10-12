شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ92 حالة قتل.. 5 آلاف انتهاك حوثي بالقطاع الصحي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها سجلت (5119) انتهاكا حوثيا، طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير 2018م وحتى، مارس 2022م.

وأوضح تقرير صادر عن الشبكة الحقوقية، أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة جرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، الإعدامات الميدانية، الاعتداءات الجسدية، وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات الاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، نهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

وأكد التقرير أن الفريق الميداني للشبكة، رصد (92) حالة قتل منها (39) حالة قتل أطباء و(24) حالة قتل ممرضين و(29) حالة قتل سائقين سيارات الإسعاف، وتوزعت حالة القتل بين (24) حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر، (28) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، (21) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، (17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات.

كما وثق الفريق (159) حالة إصابة بينهم (52) حالة إصابة أطباء، (49) حالة إصابة ممرضين، (56) حالة إصابة لسائقين سيارات الإسعاف.

وذكر تقرير الشبكة الحقوقية أن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تقتصر على القتل والإصابة بل تعدت إلى الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ البعض منهم دروعًا بشرية مما عرض حياتهم للمخاطر، حيث تم رصد (216) حالة اعتقال واختطاف حيث تم اختطاف أغلبهم أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عيادتهم الخاصة.

وأشار إلى أنه بجانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية مارست ميليشيا الحوثي جريمة الإخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على بعض من الأطباء والممرضين قهرا ورفضت الكشف أماكن اعتقالهم ورفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم حيث رصد الفريق (39) حالة إخفاء قسري مع أن جميع المختطفين تنطبق عليهم مواصفات الإخفاء القسري.

وقالت الشبكة اليمنية في تقريرها إن الفريق الميداني سجل (2069) حالة انتهاكات طالت المنشأة الصحية والمستشفيات، توزع على النحو التالي (932) حالة إغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، (429) حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، (237) حالة استيلاء وتمترس، (136) حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، (165) حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى (41) حالة تفخيخ وتفجير، (129) حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

كما أكدت الشبكة اليمنية أن ميليشيا الحوثي قامت باستخدام سيارات الإسعاف في نقل عناصرها وعتادها العسكري والتنقل بين الجبهات، وتحويل المساعدات الطبية لرفد مجهودها الحربي.