برحلة من مطار صنعاء.. الأمم المتحدة تعيد 129 مهاجرا أثيوبيا إلى بلادهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعادت الأمم المتحدة 129 مهاجرا إثيوبيا تقطعت بهم السبل في اليمن الذي مزقته الحرب، إلى وطنهم، يوم الثلاثاء، وذلك في أول رحلة إنسانية تعود إلى الوطن هذا العام وتغادر العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.



وسهلت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة العودة الطوعية لأكثر من 1800 مهاجر معظمهم من شرق إفريقيا من اليمن هذا العام، ومع ذلك فإن جميع العائدين السابقين في عام 2022 قد جاؤوا من المطارات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مدينتي عدن ومأرب.

وقالت وكالة الهجرة في بيان صحفي الثلاثاء، إن العديد من ركاب الرحلة التطوعية من صنعاء إلى أديس أبابا كانوا قاصرين بالإضافة الى أفراد يعانون من حالات طبية.

ويُعتقد أن حوالي 43800 مهاجر معظمهم من شرق إفريقيا تقطعت بهم السبل في اليمن. حيث وصل جميعهم تقريبًا إلى البلد الذي مزقته الحرب ويعتزمون السفر شمالًا إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، على الرغم من أن القليل منهم أكمل الرحلة بنجاح.

وفي محاولة لاجتياز البلاد ، يقع المهاجرون الأفارقة بانتظام في مرمى النيران. وغالبا ما يتم قتلهم أو احتجازهم أو تجنيدهم قسرا كمقاتلين من قبل الفصائل اليمنية المتحاربة.

وهدد الإخفاق في تمديد الهدنة اليمنية في 2 أكتوبر / تشرين الأول بإعادة إشعال الحرب الأهلية الدموية بعد توقف القتال على الخطوط الأمامية لمدة ستة أشهر. وقد تسببت الحرب الإقليمية بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران في مقتل ما يزيد عن 150 ألف شخص ، وفقًا لمشروع بيانات موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث ، مما حول اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر شواطئ اليمن هذا العام حتى الآن ، ثلثهم من النساء والأطفال. حيث معظم الوافدين يفرون من الصراعات المستمرة والمجاعة والحكومات الاستبدادية التي عانت منها العديد من البلدان في جميع أنحاء القرن الأفريقي ، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.

ويعصف الصراع بإثيوبيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد نزاع بين الحكومة الإثيوبية وقوات المتمردين التيغرايين على السيطرة على شمال تيغراي.

ويصل غالبية مهاجري اليمن من شرق إفريقيا لأول مرة إلى جيبوتي قبل تكديسهم في قوارب صغيرة بواسطة شبكة من مهربي البشر. في السنوات الأخيرة، غرق كثيرون أثناء محاولتهم العبور ، حيث اتهمت جماعات حقوقية المهربين بإلقاء الأشخاص في البحر.

وقالت وكالة الأمم المتحدة إنها تخطط لمساعدة 5000 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن على العودة طواعية إلى ثلاثة أماكن في الأشهر المقبلة.



المصدر: أسوشيتد برس