صنعاء: نقابة الصيادلة تتهم الهيئة العليا للأدوية بالتورط في جريمة وفاة أطفال السرطان

المنامة - ياسر ابراهيم - استغربت نقابة ملاك الصيدليات في صنعاء عدم قيام مليشيا الحوثي بالتحقيق في قضية أطفال السرطان الذين تلقوا علاجا مهربا ومنتهيا في عدد من المستشفيات.

وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إنها تستغرب عدم قيام النائب العام في صنعاء بالتحقيقات في القضية (التي أودت ب17 طفلا على الأقل وفق مصادر متعددة).

وقالت النقابة إنها حصلت على معلومات تفيد بقيام الهيئة العليا للأدوية بخطف صاحب الصيدلية التي باعت الأدوية المهربة والمنتهية في مقر الهيئة منذ أيام.

ولوحت النقابة إلى احتمال تورط الهيئة العليا للأدوية في جريمة تهريب الأدوية وقتل الأطفال المصابين بالسرطان بعلاج منته ومهرب.

وطالبت النقابة بإشراك لجنتها العلمية في أي تحقيقات تجريها الجهات المختصة في صنعاء.

ودعت النقابة هيئتي الأدوية في عدن وصنعاء إلى مكافحة تهريب الأدوية بشكل فعال.

وكانت مصادر طبية قد أكدت ارتفاع عدد وفيات أطفال سرطان الدم بالعاصمة صنعاء، جراء حقنهم بدواء كيميائي منتهي الصلاحية، إلى 18 حالة وفاة.

وأوضحت أن أكثر من 40 طفلاً من مرضى سرطان الدم بوحدة اللوكيمياء التابعة لمركز الأورام والكائنة في فناء مستشفى الكويت، تم حقنهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، بدواء منتهي الصلاحية من علاج "ميثوتركسيت".



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