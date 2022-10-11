بن دغر: دحر الحوثي وهزيمة إيران يتوقف على وحدة الموقف الوطني إزاء القضية المركزية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، أن استعادة الدولة ومواجهة إيران وهزيمتها في اليمن يتوقف على وحدة الموقف الوطني إزاء القضية المركزية المتمثلة "بالدولة الاتحادية".



جاء ذلك في مقال له نشره على صحفته في الفيسبوك، بعنوان: "أكتوبر .. الذكرى والمسار"، ذكر فيه بواحدية أهداف ثورتي سبتمبر ضد الإمامة وأكتوبر ضد المستعمر البريطاني، في ستينيات القرن الماضي.

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وقال بن دغر، "كان اليمن، شماله وجنوبه يعيش حالة تحول، فقد أسقطت الثورة في سبتمبر النظام الإمامي الرجعي العنصري المتخلف في الشمال، فهبَّ الجنوب يقاتل مع الشمال دفاعًا عن الجمهورية، وفي صنعاء تبلور تنظيم الجبهة القومية".



وأضاف، "تبنت الجبهة القومية أسلوب الكفاح المسلح، وأخذت به جبهة التحرير فيما بعد، ووقف الشمال الجمهوري يسند الجنوب المناضل والطامح للحرية، شعب ارتقى بوعيه الثوري، وأسلوبه الكفاحي لمستوى عنف المُستعمِر، لقد تحرر الجنوب اليمني بإرادة وطنية جامعة".



وأوضح، أنه بالتوازي مع هدف التحرر والحرية "اعتنق قادة الثورة وأحزاب ومنظمات عديدة هدف الوحدة، ولم يكن هدف الوحدة اختيارًا نخبويًا، الأمر هنا يتعلق بوعي أصيل في المجتمع اليمني شماله وجنوبه".



وأكد رئيس مجلس الشورى، أن "الوحدة كانت ولازالت أمل كل اليمنيين، وإن اختلفنا اليوم حول شكلها ومضمونها، مركزيتها"، أو اتحاديتها، على حد تعبيره.



كما أكد أن الغالبية من أبناء شعبنا اليمني وهم يخوضون المواجهة مع الحوثيين لازالوا يؤمنون بأن الوحدة في دولة اتحادية تبقى هي المخرج الآمن، والنظام السياسي الذي يقدم حلولًا ناجعة لأزمات مركبة تعيشها اليمن.



وقال بن دغر، إن "دحر الانقلاب الحوثي الكهنوتي العنصري، واستعادة الدولة، ومواجهة إيران وهزيمتها في اليمن، يتوقف على وحدة الموقف الوطني إزاء هذه القضية المركزية (دولة اتحادية)".



ولفت إلى أنها جوهر العدالة وهي الضامن للحرية الاقتصادية والسياسية، كما تمنح المجتمع وسيلة موضوعية محتملة لديمقراطية مكثفة.



وأضاف، إن رفض الانقلابيين الشديد لفكرة الدولة الاتحادية نابع من شعور ووعي قادة الانقلاب وكهنته بأنها تشكل النقيض الجوهري لنظام الحكم الاستبدادي العبودي الذي تقدمه نظرية الحكم الثيوقراطية(...).



وتابع، "في عمق الأزمة في بلادنا تبرز عوامل إقليمية ودولية متزاحمة، نحن نواجه تدخلًا إيرانيًا سافرًا، تدخلًا مدفوعًا بمطامح توسعية وعنصرية هي الأخرى، الأمر الذي لا ينفع معه سوى مزيد من التضامن الوطني والعمل المشترك وعلى كل المستويات مع السعودية".

