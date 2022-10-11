إب.. وفاة مختل عقلياً في ظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، بالعثور على جثة أحد المختلين عقلياً، في مدينة إب (وسط اليمن)..



وقالت المصادر، إن أحد المختلين عقليًا عُثر عليه متوفياً في ظروف غامضة أمس الاثنين، أمام أحد المولات التجارية في شارع تعز وسط مدينة إب.



ولم تُعرف أسباب الوفاة التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة العقلية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام.



وينتشر في شوارع مدينة إب ومدنها الثانوية عشرات المختلين عقلياً؛ في ظل انعدام المصحات النفسية والعقلية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وتُشيرتقديرات الصحة العالمية بوجود نحو 8 مليون يمني يعانون من أمراض نفسية وعقلية التي باتت الأمراض الأكثر شيوعاً في البلاد منذ اندلاع الصراع العسكري قبل أكثر من سبع سنوات.