تسريب صورة لـ هيا مرعشلي وحجم وصدرها الطاغي حديث المتابعين ..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة انتشرت بشكل كبير مؤخرا، للممثلة السورية ​هيا مرعشلي قبل سنوات عديدة، حيث بدت بوزن زائد، وبملامح مختلفة نوعا ما، كما ان حجم صدرها وشكل جسدها غير المتناسق بات حديث المتابعين، وظهرت بالصورة مرتدية بروتيل ملون، وسدلت شعرها.

والجدير بالذكر ان الفنانة هيا مرعشلي قد خضعت لنظام غذائي صارم، ومارست الرياضة بشكل مستمر حتى استطاعت ان تخسر الكثير من وزنها، وتصبح كما هي عليه الآن، كما ان خسارتها للوزن أثرت على ملامح وجهها التي باتت أجمل وأنعم.

هذا وكانت قد لفتت ​هيا مرعشلي الأنظار في وقت سابق​ بصورة نشرتها من فترة الطفولة على أحد الشواطئ، عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، وظهرت فيها وهي تلعب على الرمال، مرتديه مايوه باللون الزهري، وعلقت على الصورة بخفة دم: "سنوات من الخبرة في زيادة الطين بِلّة"، وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، كما ان الممثلة السورية شكران مرتجى علقت على الصورة معبرة على حبها الكبير لهيا.

وكانت قد أثارت هيا مرعشلي الجدل بجلسة تصوير نشرتها على حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيها بقميص أبيض مع جينز، وقامت بحركة وصفها البعض بأنها "حركة اثارة"، لكنها نالت اعجاب الكثير الذين تغزلوا بجمالها.