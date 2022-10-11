شكرا لبحثكم عن خبر عكبور: ثقافة عدن يخطط لتنظم فعاليات أسبوعية لتنشيط مجالات الإبداع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ نبيل غالب

يدشن مكتب الثقافة في محافظة عدن إبتدءآ من مطلع الأسبوع القادم الموافق 15 أكتوبر فعاليات ثقافية وأمسيات أدبية وحفلات فنية حدد لها كل يوم سبت من كل أسبوع يتم فيها أستعراض مختلف الفنون والأعمال الثقافية والادبية.

وإعلنت مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة /رندا عكبور/ في تصريح صحفي خاص .. أن مكتب الثقافة قد عكف خلال الفترة الماضية على وضع تصور عام هادف للعمل الثقافي في جميع المجالات الأدبية والثقافية لإعادة إحياء الفنون الهادفة نحو إيجاد نهضة حقيقية تهذب الذوق العام للمجتمع المتعطش للتفاعل مع مختلف الإعمال الثقافية.

ولفتت الى أهميتة المشاركة الفاعل لتلك الشرائح الثقافية المبدعه المؤهلة لما لها من تاثير وجودي على روحانية المجتمع الشغوف للإستمتاع بروائع الفنون سواء كانت في الأدب أو الشعر والمسرح والغناء، وكذا الفنون التشكيلية بالإضافه الى غيرها من ملامح التنوير الثقافي.

ووجهت الدعوة لكافة النخب المجتمعية بمختلف تخصصاتها وابداعاتها للوقوف والتباحث أمام الاوضاع العامة في مدينة عدن وخاصة تلك المرتبطه بالمورث الثقافي، للتفاعل بإيجابية مع هذة الفعاليات المزمع إقامتها في باحة مكتب الثقافة بمنطقة حافون بمديرية المعلا، والأجتهاد لحضور أمسياتها لتبادل الأراء والأفكار بهدف خلق وعي مجتمعي تصقل تطلعات تلك النخبة الثقافية المقتدرة من الشخصيات الكفوة التي تتمتع بخبرات عالية كل في مجالها، المؤثرة في المجتمع.

وأكدت مدير الثقافة /رندا عكبور/ في ختام تصريحها أنه حان الوقت للعمل على إعادة الدور الثقافي الرائد الذي كان يميز مدينة عدن في مراحل ماضية، وكان تراثها الثقافي بالوانه وفصوله المختلفة عميق في وجدان السكان الذين تاثرو كثيرا بإبدعاته وأثرو فيه وتأثرو به حتى وصل صداه الى دول العالم العربي وخاصة الخليج.