شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يطلع على سير الخدمات العلاجية في المخيم الطبي الجراحي لإزالة المياه البيضاء بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اليوم، على سير الخدمات العلاجية المقدمة في المخيم الطبي الجراحي لعمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات الممول من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بدولة الكويت تحت إشراف مكتب الصحة بوادي حضرموت والصحراء.

التميمي يطلع على سير الخدمات العلاجية في المخيم الطبي الجراحي لإزالة المياه البيضاء بسيئون

وتعرف الوكيل التميمي ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة الدكتور هاني العمودي من مدير مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية الجهة المنفذة للمخيم طارق لكمان، أن المخيم الذي يستمر أربعة أيام يستهدف إجراء 186 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسات في موقع إقامة المخيم بمركز رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية بسيئون ومستشفى الحياة بالقطن بعد معاينة العديد من الحالات الواصلة من مختلف محافظات الجمهورية.

وثمن وكيل المحافظة التميمي، جهود ومساعي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع مكتب الصحة بالوادي لتنفيذ هذه المخيمات التي تقدم خدماتها المجانية للمرضى في الكثير من التخصصات الطبية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع مدير مؤسسة بيل ومالندا كريست، الاوضاع الصحية في بلادنا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي.

واستعرض الوزير، آخر مستجدات شلل الأطفال في بلادنا والتدخلات لوزارة الصحة لإنفاذ ثلاث حملات في المحافظات المحررة تكللت بالنجاح ترافقت مع تمنع مليشيا الحوثي الانقلابية عن تنفيذ اي حملة ضد شلل الاطفال في مناطق سيطرتها مما أدى إلى ظهور حالات الشلل مجددًا مما ينذر بالخطر.. داعيًا المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط لتنفيذ الحملات لشلل الاطفال.

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة بيل ومالندا، ان المؤسسة تسعي مع شركائها من المنظمات الدولية لتنفيذ حملات استئصال شلل الأطفال في اليمن.

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن ابوزرعة المحرمي، خلال لقائه، اليوم، كل على حده بنائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، واكرم العامري، وعضو هيئة التشاور والمصالحة نصر طه مصطفى، آخر المستجدات السياسية التي تمر بها بلادنا وموقف الحكومة الايجابي من الهدنة الاممية للتخفيف من معاناة الشعب باعتبارها جسرًا يؤدي إلى سلام شامل ودائم.

واكد المحرمي على اهمية، الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

وقال عضو مجلس القيادة" ان الانقلابيين الحوثيين لا يهمهم أمر الوطن والمواطن ولكنهم يبحثون عن تعزيز سلطتهم الانقلابية وهذا لن نقبله مطلقا"..مؤكدًا أن الانسجام في قيادة المجلس الرئاسي والحكومة هو السائد في هذه المرحلة.

من جانبهم، أكد المخلافي والعامري ونصر طه، على أهمية التمسك بمواقف الشرعية لإنهاء الانقلاب..مشيدين بموقف المجلس الرئاسي والحكومة للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي لقبول الهدنة.

اطلع فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، على اوضاع نزلاء سجن الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز.

واستمع الفريق برئاسة عضو اللجنة اشراق المقطري، إلى ردود إدارة الاستخبارات ومدير السجن على استفسارات ومذكرات اللجنة حول وضع ومصير الحالات التي تقوم بالتحقيق فيها، والتأكد من مدى تواجد حالات إخفاء قسري.

كما قام الفريق، بزيارة ومعاينة العنابر وغرف الاحتجاز التي يتواجد فيها أكثر من (110) محتجز اغلبهم على ذمة المشاركة في الحرب، ومستوى توافر المتطلبات الإنسانية المختلفة ومنها السعة والتهوية ومستوى النظافة وكمية الطعام والاغطية، والوقوف على الوضع الإنساني للمنشأة.

وفي الزيارة، تم الجلوس مع عدد من النزلاء والاستماع لأوضاعهم القانونية وفترات احتجازهم، وتدوين اهم مطالبهم التي تركزت أغلبها على تفعيل عملية التبادل بين المعتقلين والافراج عنهم وعودتهم إلى اسرهم.