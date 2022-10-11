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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، القائم بأعمال السفير المغربي لدى بلادنا محمد الشريكي.

وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفير المغربي لدى بلادنا

ورحب وزير الخارجية، باستئناف عمل السفارة المغربية لدى بلادنا، وأهمية ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات..لافتًا إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المغربية والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، وما تضمنته من مواقف صادقة وصريحة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من رفع للمنح من 50 إلى 100 منحة دراسية في مجال التعليم العالي والفني، وإيجاد آلية لتسهيل منح التأشيرات للطلاب والراغبين في دخول الأراضي المغربية.

واستعرض الوزير بن مبارك، مستجدات المشهد السياسي في بلادنا والتعنت الحوثي المستمر ورفضها لكل المبادرات الداعية لإيقاف نزيف الدم اليمني والبدء بعملية سياسية شاملة استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها.

من جانبه عبر القائم بالأعمال المغربي، عن سعادته لنتائج الزيارة..مؤكدًا بذله لكل الجهود اللازمة للارتقاء بعلاقات البلدين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في مختلف الجوانب..مجددًا موقف بلاده الثابت الداعم للحكومة الشرعية ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن ابوزرعة المحرمي، خلال لقائه، اليوم، كل على حده بنائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، واكرم العامري، وعضو هيئة التشاور والمصالحة نصر طه مصطفى، آخر المستجدات السياسية التي تمر بها بلادنا وموقف الحكومة الايجابي من الهدنة الاممية للتخفيف من معاناة الشعب باعتبارها جسرًا يؤدي إلى سلام شامل ودائم.

واكد المحرمي على اهمية، الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

وقال عضو مجلس القيادة" ان الانقلابيين الحوثيين لا يهمهم أمر الوطن والمواطن ولكنهم يبحثون عن تعزيز سلطتهم الانقلابية وهذا لن نقبله مطلقا"..مؤكدًا أن الانسجام في قيادة المجلس الرئاسي والحكومة هو السائد في هذه المرحلة.

من جانبهم، أكد المخلافي والعامري ونصر طه، على أهمية التمسك بمواقف الشرعية لإنهاء الانقلاب..مشيدين بموقف المجلس الرئاسي والحكومة للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي لقبول الهدنة.

اطلع فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، على اوضاع نزلاء سجن الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز.

واستمع الفريق برئاسة عضو اللجنة اشراق المقطري، إلى ردود إدارة الاستخبارات ومدير السجن على استفسارات ومذكرات اللجنة حول وضع ومصير الحالات التي تقوم بالتحقيق فيها، والتأكد من مدى تواجد حالات إخفاء قسري.

كما قام الفريق، بزيارة ومعاينة العنابر وغرف الاحتجاز التي يتواجد فيها أكثر من (110) محتجز اغلبهم على ذمة المشاركة في الحرب، ومستوى توافر المتطلبات الإنسانية المختلفة ومنها السعة والتهوية ومستوى النظافة وكمية الطعام والاغطية، والوقوف على الوضع الإنساني للمنشأة.

وفي الزيارة، تم الجلوس مع عدد من النزلاء والاستماع لأوضاعهم القانونية وفترات احتجازهم، وتدوين اهم مطالبهم التي تركزت أغلبها على تفعيل عملية التبادل بين المعتقلين والافراج عنهم وعودتهم إلى اسرهم.

افتتح بدار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة، معرض الصور" طفولة اليمن من ١٩٥٠ حتى يومنا هذا" والذي يضم مجموعة نادرة من الصور المحفوظة في الأرشيف الاستثنائي لدار البحر المتوسط لعلوم الإنسان في جامعة إكس مارسيليا بفرنسا.

وواضح مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة حسين محب في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان هذه الصور تعرض للجمهور اليمني والعربي لأول مرة وتصور لحظات مختلفة من حياة الأطفال اليمنيين في مختلف محافظات وأنحاء اليمن.

واشار إلى ان الصور التقطها ثلاثة من أوائل العلماء والباحثين الفرنسيين الذين عاشوا وعملوا في اليمن في النصف الثاني من القرن الماضي وهم: كلوديا فايان، سولانج أوري ومارسو غاست) بالإضافة إلى شخصيتين يمنيتين اهتمتا بالتعليم والتراث هما: أحمد محمد النعمان وفاطمة البيضاني الزاوية.

من جانبها اكدت الباحثة الفرنسية جولييت هونفو، ان المعرض يقام في القاهرة بالتعاون والتنسيق مع المركز الثقافي اليمني في مصر بهدف التعريف بأوضاع الطفولة في اليمن خلال اكثر من سبعة عقود، من خلال صور التقطها عدد من الباحثين الفرنسيين واليمنيين.