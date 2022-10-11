إب..عصابة حوثية تحرق وتنهب ممتلكات مواطنين بمديرية المخادر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب (وسط اليمن)، على نهب وحرق منازل ومتاجر ومزارع مواطنين في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر محلية، إن عصابة مسلحة حوثية اعتدت على منازل المواطن "محمد سعيد الحماني" وأولاده ونهبتها بقوة السلاح، في منطقة "مفرق حبيش" بمديرية المخادر شمالي محافظة إب.



وأضافت أن العصابة قامت بتخريب وتدمير منازل ومزارع وممتلكات المواطن "الحماني"، وقامت بإحراق متاجر بما فيها من مواد وسلع تجارية وأثاث، تابعة لأبنائه المختطفين في سجون المليشيا.



ويتزعم العصابة كلاً من (حميد عيضة العماد، و محمد أحمد عبداللطيف، و عبدالله حسين راجح) المنتمين لمليشيا الحوثي، إضافة إلى العديد من المسلحين التابعين لهم، حسب المصادر.



وتشهد مديريتي المخادر وحبيش (شمال محافظة إب)، فوضى أمنية عارمة وعمليات سطو على ممتلكات المواطنين من قبل عصابات حوثية ونافذين موالين للمليشيا.

