شكرا لبحثكم عن خبر العكيمي يبارك قرار اقالته من منصب محافظ الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رحب محافظ الجوف المقال اللواء أمين العكيمي بقرار اقالته من منصبه والذي صدر مساء الاثنين.
وهنأ العكيمي، في تصريح متداول، اللواء حسين العواضي على نيله الثقة السياسية وتعينه محافظاً لمحافظة الجوف.
،واضاف ونشد على يديه لتحرير المحافظة والعمل هلى خدمة أبنائها الأحرار”.
وتعهد العكيمي، بان يكون أحد جنود الوطن المخلصين، في معارك التحرير القادمة، كما هنأ العميد محمد عبده الأشول لتعينه قائداً لمحور الجوف، مؤكدا أن هذا القرار موفق لقائد خرج من صلب المعارك.
ودعا محافظ الجوف السابق، كل المكونات من أبناء المحافظة للوقوف صفاً واحداً خلف المحافظ وقائد المحور لتخليص المحافظة من مليشيا الكهنوت الحوثية.
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