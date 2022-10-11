شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستخدم المسيرات في استهداف يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت اشتباكات مسلحة على جبهة الحد يافع، في استمرار لتصعيد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تجاه جبهات الجنوب. مصادر محلية، قالت إن الجماعة أطلقت عددا من الطائرات المسيرة بدون طيار مستهدفة مواقع القوات الموالية للحكومة الشرعية في الجبهة.

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