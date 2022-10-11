شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. مواطن شبواني يعود الى اسرته من صعدة بعد وفاته بـ 12 سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد مواطن شبواني الى اسرته عقب اختفاء دام ١٢عاما كاملة. واختفى المواطن احمد محمد الدحبول الخليفي الى منزله في عتق بعد ان انقطعت اخباره قبل ١٢ عاما من اليوم. وانقطعت اخبار الخليفي خلال محاولته اجتياز الحدود اليمنية السعودية بمحافظة صعدة. وبحسب مقربين فقد تعرض الخليفي للاحتجاز على يد جماعة الحوثي التي زجت به في السجن بمنطقة جبلية. وطوال سنوات ظنت اسرته انه توفي خلال محاولته اجتياز الحدود. وفوجئت اسرة الخليفي به مساء اليوم يطرق باب منزله في عتق في مشهد صادم ومفرح. وقال الخليفي انه ظل رهن الاعتقال طوال ١٢ عام.

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