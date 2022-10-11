شكرا لبحثكم عن خبر القبض على امراة تحمل ممنوعات في المهرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قبضت شرطة مديرية شحن بمحافطة المهرة، على امرأة بحوزتها كمية من الحشيش الخارجي في إحدى المباني المهجورة الخاصة بمعارض السيارات.
وجرت عملية القبض على المتهمة بعد عمليات رصد وتحري بينت أنها المتهمة كانت تتردد كثيرا ما بين حضرموت والمهرة ويتم التحقيق معها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للقضاء.
وتشن الاجهزة الأمنية في المهرة حملة أمنية موسعة لمكافحة المخدرات وتضييق الخناق على المتعاطين والمروجين مما جعلهم يستخدمون أساليب جديدة للتمويه على جرائمهم وذلك عن طريق النساء والأطفال.حد تعبير الشرطة.
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