شكرا لبحثكم عن خبر الشعيبي يترك مجلس القيادة في السعودية ويعود الى عدن .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت الانباء الواردة أن مدير مكتب الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي انسحب من مرافقة المجلس الرئاسي في الرياض وعاد الى العاصمة عدن . ونقلت مصادر اعلامية ان سبب انسحاب مدير مكتب الرئاسة الشعيبي جاء بناء على شروط مسبقة اشترطها من بينها ممارسة عمله من العاصمة عدن مؤكدا رفضة العمل من أي دولة أخرى. وجاء انسحاب مدير مكتب الرئاسة وعودته لعدن بعد محاولات المملكة العربية السعودية لملمة المجلس الذي تصدع عند أول اختبار لقراراته ولم يجتمع الا في الرياض قبل أيام.

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