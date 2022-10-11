العليمي يلتقي وزير الدفاع السعودي والأخير يؤكد دعم المملكة للسلام وفقا للمرجعيات

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت المملكة العربية السعودية دعمها لجهود إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد وزير الدفاع السعودي دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

كما جرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، إضافة الى المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، والخطوات المستقبلية المطلوبة للتعامل مع المتغيرات المحتملة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جانبه أعرب رئيس مجلس القيادة عن عظيم تقديره لموقف الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية على كافة الأصعدة، مؤكداً أن دور المملكة كقائد لتحالف دعم الشرعية، وتضحياتها الغالية في اليمن، ستبقى خالدة، ومحل فخر واعتزاز وتقدير الشعب اليمني.

كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات الانمائية والإنسانية الفاعلة للبرامج والمشروعات السعودية، وفي المقدمة مركز الملك سلمان، والمشروع السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومشروع مسام لتطهير اليمن من الغام المليشيات الحوثية.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني خلال أسبوعين. حيث التقى وزير الدفاع السعودي رئيس وأعضاء مجلس القيادة نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بعد حالة من القطيعة بين اعضاء المجلس دامت نحو شهرين.